Sir2 e Sir3, le associazioni anti-tram diffidano Aps e Comune di Padova dal realizzare le nuove linee

«Abbiamo ufficialmente diffidato Aps Holding e Comune di Padova, oltre altri enti e soggetti interessati, dall’approvare e realizzare i progetti delle nuove linee di tram su monorotaia, denominate Sir2 e Sir3, al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibili per i cittadini, dal dare il proprio assenso al progetto indicato in oggetto nonché dall’autorizzare, asseverare e dare esecuzione in futuro a progetti relativi a nuove attività che possano condurre ad un aggravamento delle lamentate condizioni di pericolosità per la pubblica incolumità»: ad affermarlo è Liliana Gori, presidente dell’Associazione No Rotaie.

Diffida

Aggiunge Liliana Gori: «La diffida nasce dalla ulteriore valutazione e riscontro di sinistri gravi e anche mortali verificatisi a Padova e in altre località con il tram denominato Sir1 ed a causa della sua monorotaia. In assenza di soluzioni normative e regolamenti tesi all’applicazione del principio di precauzione, i soggetti destinatari potrebbero incorrere in potenziali responsabilità penali, civili e amministrative a loro carico, eventualmente conseguenti anche alla presente diffida, da accertarsi nelle sedi competenti, per le conseguenze di ordine sanitario che dovessero manifestarsi a breve, medio e lungo termine nella popolazione residente nel territorio comunale e non solo. La diffida è stata sottoscritta e presentata congiuntamente dall’Associazione No Rotaie di Padova, dal Comitato Cittadini Vittime Metrobus di Padova e Venezia, dal Comitato Tutela Parco dei Faggi, dal Comitato No Tram, dalla Lega Abolizione Caccia e dal Comitato Borgo Peano».