Allarme trasporti pesanti: 8 su 10 non sono in regola

I camion che transitano lungo le strade del Camposampierese non sono in regola con le più elementari disposizioni imposte dal Codice della Strada. Sono bastati due giorni di serrati controlli per portare alla luce situazioni preoccupanti. Elevate 28 sanzioni su 32 autocarri controllati e ritirate 8 patenti: numerose le violazioni alle norme del Codice della Strada e sull'uso dei tachigrafi analogici e digitali. Sono i principali illeciti emersi durante un servizio straordinario di controllo dei mezzi pesanti svolto l'11 e il 12 ottobre dalla Polizia Locale della Federazione del Camposampierese, coordinati dal comandante Antonio Paolocci, con l’impiego di ben 4 pattuglie lungo la SR 308, "nuova statale del Santo" nel tratto del comune di Borgoricco.

I numeri

Su 32 autocarri controllati, dei quali 25 provenienti da nazioni extraeuropee e 7 italiani, le sanzioni hanno riguardato soprattutto tachigrafi e carte del conducente non conformi ai Regolamenti UE, sigilli ai sensori manomessi o la compilazione irregolare dei documenti di trasporto. Gli agenti hanno anche ritirato 8 patenti di guida, una ad un conducente di nazionalità italiana e sette ad autotrasportatori stranieri, oltre a due carte del conducente. Sono stati sottoposti a sequestro anche un rimorchio stradale perché senza regolare immatricolazione in quanto circolava con una targa estera non valida, un tachigrafo digitale alterato ed una calamita utilizzata per ingannare i sensori.

Il commento del comandante

«Per riassumere – ha sottolineato il comandante Antonio Paolocci – parliamo di quasi 15mila euro di sanzioni pecuniarie comminate, alle quali si devono aggiungere altri 7.500 euro a carico delle imprese di autotrasporto titolari delle licenze, nonché le segnalazioni agli enti competenti per i successivi controlli. Orari di guida, turni di riposo, alcool test, efficienza del veicolo, regolare possesso dei titoli previsti e della formazione necessaria per la conduzione dei mezzi pesanti, contrasto al lavoro nero: controlli di questo tipo possono durare, a seconda dei casi, da un minino di 15 - 20 minuti a un massimo di oltre 2 o 3 ore. L’autotrasporto è comunque monitorato dai nostri agenti con frequenza sulle strade e negli snodi viari più significativi della Federazione. Si tratta di un’attività necessaria - ha concluso - per garantire la sicurezza stradale e limitare il rischio di incidenti».