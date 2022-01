Non chiedeva mai il Green pass ai clienti: bar chiuso 5 giorni

Green pass? Non pervenuto. Troppe volte nel locale il titolare ha omesso di chiedere la certificazione verde. Ed è arrivato il provvedimento prefettizio di sospensione dell’attività.

La chiusura

Nella mattinata di mercoledì 19 gennaio il prefetto Raffaele Grassi ha deciso la sospensione dell’attività per 5 giorni del bar Il Pozzo di Cittadella. Il titolare ha ricevuto anche una multa di 400 euro. Questo perché le indagini dei carabinieri hanno fatto emergere una mancanza da parte del gestore che più e più volte ha evitato di chiedere il Green pass ai clienti. Quando i carabinieri hanno presentato i risultati delle indagini, il prefetto ha deciso di sospendere la licenza per 5 giorni. «Equilibrio nei controlli sempre – ha detto Grassi – Laddove però si riscontrino reiterate condotte di inosservanza della normativa vigente, corre l’obbligo di intervenire in forme più rigorose. Comprendiamo il disagio dei commercianti, che ringrazio per l’importante e costante apporto collaborativo dimostrato, ma qui è in gioco la tutela e il rispetto della salute collettiva. È al vaglio l’adozione di altri provvedimenti di sospensione delle attività commerciali che, ricorrendone i presupposti, potranno essere emessi nei prossimi giorni». Dal 6 dicembre, quando è entrato in vigore il Super Green pass, sono state controllate oltre 80 mila persone e più di 11.500 esercizi commerciali: sono state emesse rispettivamente 679 e 90 multe.