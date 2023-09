Aggressioni e risse, il Questore chiude il "Tropicana" di San Giorgio delle Pertiche

Sigilli sul locale da ballo latino-americano: i carabinieri di Camposampiero e del Norm di Cittadella insieme alla polizia locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese si sono presentati nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 settembre al "Tropicana" di San Giorgio delle Pertiche e hanno notificato alla titolare il provvedimento ex articolo 100 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza emesso dal Questore di Padova a seguito di richiesta inoltrata dall’Arma di Camposampiero, che prevede la chiusura per trenta giorni.

I fatti

Il provvedimento si è reso necessario per una serie di circostanze oggettive per cui il locale è stato ritenuto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica. Molti gli episodi di aggressioni avvenute all’interno tra gli avventori: nell’ultima segnalata, avvenuta la notte del 5 settembre scorso, un cliente di 28 anni italo-colombiano è stato colpito con un pugno dopo aver urinato contro lo pneumatico di un'auto parcheggiata ed è ancora in pericolo di vita, al punto che tre giorni fa è stato nuovamente ricoverato d'urgenza.