Coronavirus, Flor: «Di questo passo impiegheremo cinque mesi a vaccinare un milione di persone»

Queste le dichiarazioni rilasciate da Luca Zaia nel corso del consueto punto stampa quotidiano: «Oggi è il giorno della classificazione, oggettivamente abbiamo tutti i dati da zona gialla. Stiam lavorando a un'ordinanza per la riapertura degli impianti sciistici anche se aspettiamo indicazioni governative in merito. La prossima settimana è l'ultima della mia ordinanza sulle scuole in relazione al 50% in presenza, vogliamo vedere un po' di dati per capire poi che nuova percentuale attuare. I vaccini? Sembra quasi un'attività "losca" quella di poter comprare altri vaccini in totale legalità pensando alla salute dei propri cittadini, perché io devo occuparmi dei veneti».

Luciano Flor

Queste le dichiarazioni rilasciate da Luciano Flor nel corso del consueto punto stampa quotidiano: «I vaccini che abbiamo sono troppo pochi, la nostra capacità di vaccinare è dieci volte superiore ai vaccini che abbiamo a disposizione. Non avremo problemi a vaccinare molte più persone di quelle che stiamo attualmente vaccinare. Noi abbiamo 360mila ultraottantenni, servono 720mila dosi e col ritmo attuale le avremo per fine aprile. Per come siamo messi al momento in due mesi non vaccineremo neanche 300mila persone. Non abbiamo un panorama di avere dosi nei prossimi due mesi per poter fare vaccinazioni di massa, finché andiamo a questi ritmi non potremo certo parlare di immunità di gregge. Di questo passo impiegheremo cinque mesi a vaccinare un milione di persone».