Coronavirus, Zaia: «Vi annuncio che alle ore 16 di oggi apriamo le prenotazioni per gli Over 40»

Queste le dichiarazioni rilasciate da Luca Zaia nel corso del consueto punto stampa quotidiano: «La discesa continua, dobbiamo scolllinare maggio e poi la discesa prenderà ancor più velocità. È innegabile che le vaccinazioni stiano dando i loro frutti, e con la vaccinazione è di fatto iniziata la fase di convivenza con il virus. Ringrazio ancora il generale Figliuolo per la visita e le sue belle parole. Vi annuncio che dalle ore 16 di oggi apriamo le prenotazioni per gli Over 40, abbiamo già le agende pronte. Sono 742mila le persone comprese nella fascia tra i 40 e i 49 anni. Potrebbe esserci qualche slot libero anche per stasera, poi il grosso dei posti andranno dal 23 maggio fino al 16 giugno. C'è un'altra novità: con l'app Sanità Km Zero potrete da oggi anche prenotare la vaccinazione. Dico inoltre di avere pazienza a chi dalle 16 proverà a prenotare, perché . Mi sa che di questo passo per l'estate arriveremo al "liberi tutti". Il nostro Rt è di 0,88, l'incidenza su 100mila abitanti è di 67,5 e l'occupazione di letti in area non critica e terapie intensive è del 12,5%»