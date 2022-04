È pronta a partire in Veneto la campagna vaccinale per l’offerta della quarta dose anti Covid al fine di rafforzare la protezione nei confronti del virus degli ultraottantenni, degli ultrasessantenni fragili e degli ospiti dei presidi residenziali per anziani.

Covid, al via la campagna per la quarta dose vaccinale per Over 80 e ultrasettantenni fragili