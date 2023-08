Tram, rotto un tubo dell'acqua durante il primo giorno di lavori: Corso Milano allagato

Partono con il piede sbagliato i lavori per i sottoservizi del tram in corso Milano: pochi minuti dopo le ore 13 di oggi, venerdì 4 agosto, gli operai impegnati nello scavo di un attraversamento all'altezza dell'hotel Plaza hanno rotto una tubatura dell'acqua con la benna, causando il parziale allagamento della sede stradale.

I fatti

Un fiume d'acqua ha inziato a scorrere per decine di metri fino a quando non è stata interrotta l'erogazione: dopo un quarto d'ora dall'accaduto sulla parte di carreggiata chiusa al traffico si è formata una patina di fango, poi spazzata via dagli operai. Dal primo pomeriggio l'azienda fornitrice dell'acqua è impegnata nella riparazione del tubo, che verrà ultimata non prima delle ore 18: fino a quel momento le famiglie che abitano nel tratto di Corso Milano compreso tra via San Pietro e via Dante rimarranno senz'acqua, così come i negozianti. Sul posto è giunto anche il sindaco Sergio Giordani per verificare l'entità del danno e sincerarsi della sistemazione dello stesso in breve tempo (in foto).