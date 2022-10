Si accorge che il figlio coltiva la marijuana e lo denuncia ai carabinieri

Operazione "movida sicura". Controlli massicci dei carabinieri della Compagnia di Abano sabato sera, 22 ottobre, con l'obiettivo di monitorare il territorio, scongiurare reati e tutelare la sicurezza della popolazione.

Due locali multati

L'attività ha coinvolto i comuni di Monselice e Pernumia. Vi hanno preso parte anche i carabinieri della S.I.O. del quarto Battaglione di Mestre e del Nas (Nucleo antisofisticazione). Sono stati effettuati sei posti di controllo della circolazione stradale nelle principali arterie del territorio. Con l'ausilio del Nas sono stati controllati quattro locali e due di questi sono stati sanzionati. In particolare ad un bar è stata contestata la non corretta applicazione delle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP per 2mila euro di multa. Una seconda sanzione è stata elevata ad una enoteca per violazione della norma legata alla etichettatura degli alimenti che ha portato a 1.500 euro di verbale.

I numeri

Nel corso del controllo alla circolazione stradale sono state identificate un centinaio di persone e controllati 70 autoveicoli. Un uomo è stato denunciato per guida sotto l'influenza dell'alcol, essendo stato trovato positivo all'alcoltest dopo un incidente stradale. Tre ragazzi sono stati trovati in possesso di droga e sono stati segnalati alla Prefettura in qualità di assuntori. Nello specifico due fratelli, poco più che maggiorenni, sono stati sorpresi a fumare uno spinello ciascuno nel parchetto di via Torcello in zona Redentore a Monselice. Invece, un diciannovenne ad Albignasego è stato trovato in possesso di 63 grammi di marijuana coltivata in casa. Quest’ultimo è stato segnalato dal padre convivente che ha richiesto l’intervento dei carabinieri. Invece a Montegrotto Terme presso un bar un giovane ubriaco è stato sanzionato perché disturbava gli avventori del locale.