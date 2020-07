In vacanza in Sardegna, cade dalla scogliera e muore sul colpo: lavorava all'ospedale di Padova

Tragedia in Sardegna: Maria Paola Ghisu, 59enne originaria di Palmadula (Sassari) ma residente da anni a Padova dove lavorava in ospedale, è morta sul colpo nella mattinata di martedì 28 luglio dopo essere precipitata da una scogliera a Porto Palmas (Sassari).

I fatti

La donna stava raggiungendo la spiaggia "La Frana" in località Argentiera quando pe cause ancora da accertare è scivolata dal sentiero precipitando nel vuoto per circa venti metri. Sul posto sono subito accorsi i soccorritori del 118 oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco con tanto di elicottero per le ricerche.

(Notizia in aggiornamento)