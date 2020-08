Tragico incidente sulla Sr 308, morti il 19enne alla guida dell'auto e il camionista

Hanno lottato con tutte le loro forze, ma non ce l'hanno fatta: sono morti Marco Soggia, 19enne figlio dell'attuale moglie del sindaco di Arzergrande Filippo Lazzarin, e il camionista dello Sri Lanka coinvolti mercoledì 29 luglio nel pauroso incidente avvenuto sulla Strada Regionale 308.

Tragedia

La doppia tragica notizia è arrivata nel primo pomeriggio di sabato primo agosto: le condizioni del 19enne (estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco) erano apparse sin da subito molto gravi al pari di quelle dell'uomo alla guida del camion, che stando alle ricostruzioni dell'accaduto era in viaggio in direzione Castelfranco quando ha improvvisamente invaso l'altra corsia colpendo in pieno un furgone - il cui autista ha riportato solo lievi contusioni - e la Volkswagen Polo guidata dal 19enne. Grande cordoglio ad Arzergrande, con l'intera comunità che si è stretta intorno al sindaco Lazzarin e alla moglie.