Controlli nei cantieri, due attività sospese e multe per 50mila euro

Ancora un servizio massiccio effettuato sabato 21 ottobre dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Padova. Tre gli obiettivi monitorati, multe per 50mila euro. All'attività hanno partecipato anche i militari della territoriale delle stazioni competenti sui distinti territori. Obiettivo dichiarato, prevenire e reprimere il fenomeno del lavoro nero e garantire la sicurezza sui posti di lavoro. Questo generi di servizi proseguirà senza sosta anche nelle prossime settimane in tutte le realtà lavorative della provincia di Padova.

I controlli

Un primo controllo si è focalizzato su un cantiere edile, situato nell’alta padovana a Cittadella, dove al termine degli accertamenti i carabinieri hanno contestato al titolare della ditta edile un 74enne italiano, violazioni amministrative per un totale di circa 8mila euro per non aver assicurato le vie di fuga in caso di emergenza, per la mancanza di kit di primo soccorso e per non aver predisposto un adeguato numero di estintori nel cantiere. L’altro controllo è stato effettuato in un comune dell’hinterland di Padova, Villafranca

Padovana questa volta presso una ditta di logistica dove sono stati trovati 3 lavoratori in nero tutti di nazionalità marocchina di cui un nordafricano privo del permesso di soggiorno. Al titolare della ditta, un cittadino marocchino di 37 anni, gli sono state contestate violazioni amministrative per un totale di circa 17mila euro oltre alla sospensione dell’attività lavorativa. L’ultimo controllo è stato effettuato presso un’azienda agricola della bassa padovana, a Merlara, dove sono stati trovati 3 lavoratori in nero di nazionalità marocchina ed il titolare non aveva fornito ai dipendenti i previsti dispositivi di sicurezza. Il proprietario, marocchino 35enne, è stato sanzionato per un totale di circa 25mila euro con contestuale sospensione dell'attività.