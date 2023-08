Punto da una vespa mentre corre sul sentiero: immediata la corsa in ospedale

Intorno alle ore 10.10 di oggi, martedì 22 agosto, la centrale del Suem ha attivato il soccorso alpino di Padova per un runner che, punto da un insetto a una gamba, aveva iniziato a manifestate malessere e dolore.

I fatti

Il 29enne di Abano Terme, che si trovava lungo il sentiero 18 di Villa Draghi sui Colli Euganei, tra il Monte Trevisan e il Monte Alto, è stato raggiunto da una squadra, mentre un'altra è partita dall'ambulanza in località Bettola del Refosco. Avvicinatisi in jeep, i soccorritori hanno trasportato l'uomo fino al rendez vous con l'ambulanza diretta all'ospedale di Abano Terme, dove è stato portato per i controlli del caso.