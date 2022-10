Il Comune investe per una maggiore sicurezza del territorio e della sua gente

L’amministrazione comunale ha deciso di implementare il sistema di videosorveglianza nel territorio e installare due nuovi velobox e alcune foto trappole a seguito delle diverse segnalazioni dei cittadini preoccupati delle situazioni di pericolo verificatesi lungo le nostre strade e i casi certificati di abbandono di rifiuti e di mancato rispetto degli orari di chiusura del parco urbano oltre che di degrado delle aree pubbliche in genere.

Le novità

Al fine di dissuadere il traffico saranno infatti installati due velobox per la rilevazione automatica della velocità: uno lungo la strada dei Vivai e l’altro lungo via Roma.

Sono state posizionate poi alcune foto trappole in punti del territorio comunale a forte rischio o dove l’amministrazione comunale è già intervenuta in questi mesi per recuperare immondizie disperse. L'amministrazione comunale ha specificato come il nuovo servizio aggiuntivo di conferimento del secco presso i 4 nuovi carrellati collocati nel territorio è costantemente video sorvegliato in aree già predisposte.

Videosorveglianza

E' in fase di collaudo un sofisticato sistema di video sorveglianza del nuovo parco urbano. A tal proposito il Comune ricorda che è obbligatorio rispettare gli orari di apertura e chiusura ed è vietato l’ingresso di ogni tipo di mezzo a motore e delle biciclette, se non per depositarle nell’apposita rastrelliera, salvo se in uso a bambini di età inferiore ai 7 anni e a persone a ridotta mobilità.

Il sindaco

Sul fronte sicurezza il sindaco Michela Lazzaro ha riferito: «Questi interventi migliorano ulteriormente l’importante rete di telecamere di sicurezza del nostro territorio. Ci tengo a precisare che l’intento dell’amministrazione non vuole essere quello di punire, ma l’obiettivo principale è tutelare le nostre aree pubbliche e salvaguardare

il nostro territorio affinché la maggior parte dei cittadini che rispettano le regole possano godere a pieno dei servizi e mantenere gli spazi pubblici puliti e in ordine. Grazie alla costante presenza della Polizia Locale sulle nostre strade - ha concluso - puntiamo ad una maggiore sicurezza per chi si muove a piedi o in bici. Siamo sempre attenti a prevenire ogni possibile situazione di pericolo e a difendere l’incolumità di tutti con ogni strumento a nostra disposizione. Sarà nostra cura continuare a

proporre attività ed eventi per la formazione e la diffusione di una cultura di rispetto delle norme comuni per una serena convivenza grazie anche alla collaborazione di tutti, evitando che comportamenti e azioni sbagliate possano reiterarsi. Massimo impegno anche nel promuovere una maggiore sensibilità nel rispetto del codice della strada».