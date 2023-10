Sanità, finanziamenti dalla Regione: ci sono anche gli ospedali di Camposampiero e Piove di Sacco

Una maxi manovra di investimenti per 437 milioni 348 mila euro su 17 strutture sanitarie del Veneto è stata definita dalla Giunta regionale e presentata nel corso di un punto stampa tenuto dal Presidente, Luca Zaia, che era affiancato dall’Assessore alla Sanità Manuela Lanzarin. Questo a due giorni dalla terza manifestazione regionale indetta da associazioni, comitati, sindacati e partiti che compongono l'opposizione proprio in Regione, dove hanno partecipato circa 4mila persone. Così, a due giorni dalla protesta di Belluno, Zaia ha risposto convocando la stampa alla quale ha elencato gli ospedali interessati dai nuovi finanziamenti, tra questi anche due della provincia di Padova: Feltre, Oderzo, Treviso, Mestre, Mirano, San Donà di Piave, Portogruaro, Jesolo, Rovigo, Bassano del Grappa, Vicenza, Legnago, Borgo Trento a Verona, Borgo Roma a Verona, Castelfranco Veneto, Camposampiero e Piove di Sacco nel padovano.

«Se assommiamo questa ingente partita ai 371 milioni programmati l’anno scorso – ha detto Zaia – ci rendiamo conto che siamo davanti a un grande e chiaro progetto che è in lavorazione e che abbraccia tutti i settori strategici delle strutture ospedaliere: dall’adeguamento, all’ampliamento, all’aggiornamento tecnologico. Cominciamo oggi una road map informativa – ha aggiunto – che riguarderà altri ambiti del sistema, come le liste d’attesa e il problema, nazionale, del reperimento di medici e infermieri, così da smentire certe leggende metropolitane che vengono fatte circolare. Nel prossimo futuro – ha annunciato – spingeremo il lavoro anche sul fronte dell’intelligenza artificiale e ancora sul miglioramento degli ospedali. Vorrei ricordare, in questo senso, che da quando esiste questa Giunta regionale, nessun ospedale è stato chiuso e tutti, hub & spoke, hanno avuto nel tempo gli investimenti necessari».