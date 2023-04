25 aprile nel rione Palestro: sport e musica per festeggiare la Resistenza

La Festa della Liberazione in Piazza Caduti Della Resistenza nel rione Palestro quest’anno prevede un ricco programma di attività promosse da Legambiente, ANPI, Auser Savonarola e ASD Quadrato Meticcio e altre realtà coinvolte dalla rete “Intrecci in Piazza tutto l’anno” realizzate con il supporto del Bando Città delle Idee del Comune di Padova.

Piazza

Si inizia alle 9.30 in piazza con la commemorazione delle vittime del nazifascismo con a seguire alle 10.30 lo spettacolo “Note di Resistenza - Letture e Canti per fare memoria” a cura degli artisti di Festa Continua Musica Popolare e rinfresco conviviale offerto dall’Auser nella sede via Varese.

Sport e musica