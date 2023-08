5x1000, contributi per 19mila euro al Comune di Albignasego

Ammontano a 526 le donazioni, per un totale di 19mila euro: questo è il “bilancio” dei contributi 5x1000 versati al Comune di Albignasego con le dichiarazioni dei redditi 2022 (imponibile 2021). L’importo, certificato dall’ultimo report dell’Agenzia delle Entrate, conferma Albignasego come il terzo comune della provincia di Padova, il secondo se si esclude il capoluogo. Le risorse in arrivo grazie al 5x1000 saranno destinate ai Servizi sociali. «Decidere con un semplice gesto di destinare il cinque per mille al Comune, significa assicurare risorse che saranno destinate a migliorare i servizi sociali rivolti ai cittadini. Si tratta di somme che, seppur non ingenti, rappresentano comunque un significativo contributo e ci affidano una responsabilità in più perché sono un segnale di fiducia da parte dei nostri cittadini», spiega Anna Franco, assessore alle Politiche Sociali.

Rispetto all’anno scorso, quando erano arrivati 18mila euro relativi alle dichiarazioni 2021, si rileva una leggera crescita. Proprio per far conoscere la possibilità di destinare il contributo al Comune negli ultimi anni l’amministrazione ha avviato una specifica campagna informativa. «I Servizi sociali fanno i conti, in tutti i Comuni, con un aumento delle situazioni di fragilità e dei bisogni cui dare risposta. Auspico che in futuro – aggiunge il Sindaco Filippo Giacinti– tanti altri cittadini seguano l’esempio degli oltre 500 che hanno scelto di sostenere il nostro Comune». Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello Unico dei servizi al cittadino presso la Sede municipale di via Milano, 7 Albignasego Tel. 049.8042213