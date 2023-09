Migranti: la protesta di Forza nuova all’Allegri, ci sarà anche la rete antirazzista

Al Prefetto Messina non gli si chiede altro da settimane e quando risponde assicura che non ci sarà nessun hub, né mini e neppure maxi, all’aeroporto Allegri di Padova. Ma nonostante le rassicurazioni è scattata la protesta di Forza Nuova che ha dato appuntamento per questa sera di fronte ai cancelli della struttura alle ore 20 per un sit in. Mezz'ora prima hanno lanciato un presidio nello stesso posto anche Stria, Adl Cobas, Pedro, Quadrato Meticcio, Sanprecario e altre associative antirazziste.

Ma è chiaro che quanto sta accadendo a Lampedusa, sull’isola ci sono quasi settemila richiedenti asilo, un numero mai registrato finora, una soluzione andrà trovata e l'idea di attrezzare come punto di smistamento per chi arriva, l'Allegri, non è una invenzione giornalistica visto quanto sta accadendo. Tornando alle mobilitazioni previste per questa sera va sottolineato che la formazione di estrema destra Forza Nuova contestando contro l'eventuale arrivo di queste persone ha preso di mira il Governo di Giorgia Meloni per quella che Castelllini e i suoi definiscono «l'inefficienza del Governo sul tema dei migranti» e parlano di tradimento delle promesse elettorali. Per la rete antifascista invece «non è tollerabile che una manifestazione dichiaratamente razzista possa svolgersi qui». Sul tema è intervenuto il sindaco Sergio Giordani con il desiderio placare gli animi. Giordani ha per l'ennesima volta a escluso l’allestimento di un hub nell’area e si è appellato all’Europa «affinché intervenga in maniera incisiva in aiuto dell’Italia».