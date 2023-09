Forza Nuova lancia un sit in all'Allegri: «Ma quale accoglienza, il Governo non ha mantenuto le promesse»

Dopo aver annunciato di avere, con delle "sentinelle", tenuto sotto controllo l'Allegri per evitare ospitasse persone da poco sbarcate nel nostro paese e distribuite in diverse regioni tra cui il Veneto, Forza Nuova ora lancia e organizza un sit in, non una manifestazione quindi, ai cancelli dell'ex aeroporto. Venerdì 15 settembre alle ore 20:00 infatti, Forza Nuova protesterà contro l’apertura del CPR (centro di accoglienza), che però viene smentito da ogni parte possa aprire in città, che sostengono di aver «scoperto dal nostro blitz e documentato con tanto di foto giovedì 7 settembre scorso e messo in risalto con nostri striscioni affissi la proprio sulla cancellata della caserma». Manifesti che in realtà sono subito spariti.

Ma visto che l'attacco di Castellini e Co. è una critica che dall'estrema destra si muove verso destra, oggetto delle critiche è soprattutto il Governo e chi lo rappresenta in città Nella fattiscpecie il prefette Messina. «Sebbene il prefetto avesse in un primo momento smentito, ora è accertato che questo centro verrà aperto e noi invitiamo il quartiere e la cittadinanza tutta a partecipare al nostro presidio di protesta contro quello che è un vero tradimento politico sia da parte un governo che in campagna elettorale, per vincere, ha promesso l’esatto contrario», come si diceva a tal proposito. Ma l'attacco non riguarda solo il governo centrale, ce n'è anche per quello regionale: «Il sig. Zaia - lo chiamano proprio così - che fino a qualche giorno fa diceva che in Veneto non sarebbe mai stato aperto un nuovo HUB, proprio perché la nostra regione ha già pagato lo scotto di situazioni e conseguenze identiche (HUB di Bagnoli di Sopra e Cona) inaccettabili e disastrose». Di fatto fino a oggi l'Allegri non ha ospitato nessuno. L'idea invece, per quanto riguarda l'Allegri, che possa diventare, solo in caso di emergenza estrema, un luogo dove fare una prima accoglienza prima di trovare una collocazione in qualche appartamento in comuni della provincia, come è stato fatto anche in agosto. E nonostante il can can che si è scatenato, la gestione fino ad ora è stata senza patemi. Non va dimenticato inoltre che per la maggior di coloro che raggiungono le coste italiane non hanno il nostro paese come destinazione finale, al contrario per la maggior parte è solo un luogo di passaggio. Le mete più ambite restano sempre i paesi del nord Europa, la Francia e la Germania.