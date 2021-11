Incontri in vista dell'assemblea generale di Coalizione Civica: cosa farà alle prossime amministrative?

Giordani si, Giordani no? Si terranno una serie di incontri promossi da Coalizione civica che in vista delle prossime elezioni dovrà decidere se correre da sola o appoggiare il sindaco uscente. Il percorso è entrato nel vivo nel pomeriggio di sabato 13 novembre con il primo incontro in vista dell’assemblea di dicembre. Oltre 50 partecipanti in questa prima giornata online, per discutere di molti temi, con un focus particolare su inceneritore, rifiuti, ambiente, sanità.

L’assemblea

Il prossimo 20 novembre, questa volta in presenza in sala Paladin, ci sarà il secondo incontro in cui all’ordine del giorno è prevista la discussione su servizi sociali, case di quartiere, beni comuni, migrazioni e cittadinanza; piano degli interventi, urbanistica, mobilità. Il 24 novembre, in modalità online, si discuterà di cultura, legalità e sicurezza, bilancio partecipativo, scuola e formazione. «Queste tre giornate sono preparatorie all’assemblea di dicembre, nella quale il focus verterà sulla valutazione politica dei risultati raggiunti in questi 5 anni, in modo da poter affrontare in maniera preparata e condivisa, ovvero nel modo che ci contraddistingue, tutte le decisioni in vista delle elezioni del 2022» affermano Gianluca Pozza e Dora Rizzardo, portavoce di Coalizione Civica. E il capogruppo Nicola Rampazzo aggiunge: «Sono incontri fondamentali per poter affrontare tutti i temi che per noi sono priorità in maniera approfondita, per arrivare a decisioni che si basano sui fatti. Un ringraziamento alla presidenza che ha organizzato questi momenti, non senza difficoltà, e che ha individuato gli strumenti migliori per permettere la maggior partecipazione».

L’incontro pubblico

Sabato 27 novembre, in Fornace Carotta, saranno protagonisti gli assessori di Coalizione Civica, in un incontro aperto a tutta la cittadinanza per poter raccontare e discutere il lavoro svolto sulle loro deleghe, sempre con l’attenzione verso il 2022. «Un momento che vogliamo dedicare sì alla nostra forza politica, ma anche a tutte le persone che abbiamo intercettato in questi anni o ai semplici simpatizzanti - afferma Andrea Ragona - Siamo gli assessori eletti tra le fila di Coalizione Civica ma nel nostro ruolo rappresentiamo tutta la città». «Un momento necessario per confrontarci con la forza politica di cui siamo parte e non solo sui temi di cui ci occupiamo ogni giorno e sulle prospettive future di coalizione civica, per ribadire il nostro essere attiviste e attivisti prima che assessore e assessori» aggiunge Marta Nalin. «È fondamentale per noi discutere in presenza e con le persone, e questo momento, che vogliamo sia molto partecipato, serve come l’inizio di un percorso che anche per noi dovrà nei prossimi mesi essere costante» conclude Chiara Gallani.