Avanzano i lavori del SIR3 in Via Piovese a Voltabarozzo: il cantiere visto dal cielo

Proseguono i lavori per la realizzazione della linea Sir3 Stazione – Voltabarozzo. Nei giorni scorsi sono state realizzate alcune foto aeree dell’area su via Piovese dove sorgeranno il capolinea e il deposito.

In quell’area a febbraio sono stati avviati i lavori e si sono susseguite varie attività propedeutiche alla realizzazione delle opere come la pulizia dell’area, la bonifica bellica e le indagini archeologiche. Una volta ricevuta la certificazione della bonifica bellica, che ricordiamo è stata fatta anche lungo il tracciato della linea fino all’altezza della fermata Gregorianum, sono iniziati i lavori per la realizzazione delle fondazioni dell’officina e del deposito. Queste sono realizzate con dei pali in cemento armato che sono stati realizzati dapprima creando il foro con una grande trivella, a seguire è stata posizionata l’armatura metallica e infine è stato fatto il getto di cemento. In questi giorni si sta procedendo alle prove di verifica su quanto realizzato.

L’assessore alla mobilità Andrea Ragona ha commentato: «Queste immagini dall’alto, come quelle del liceo Cornaro dei giorni scorsi, danno particolarmente l’idea del procedere dei lavori, in linea con il cronoprogramma. Nel frattempo, proprio sotto il cavalcavia della tangenziale stiamo finendo di installare quello che diventerà il vero e proprio cuore dei lavori, ovvero il campo base dove avranno sede gli uffici e il centro operativo delle aziende che stanno realizzando l’opera. Quindi, di pari passo ai piccoli cantieri legati allo spostamento di alcuni sottoservizi, come quello in corrispondenza del lungargine Terranegra annunciato nei giorni scorsi, proseguono anche i lavori per la realizzazione delle infrastrutture. Con l’autunno inizieremo anche le operazioni per la posa del nuovo ponte di Voltabarozzo, a fianco dell’esistente. Con la fine di agosto e l’inizio di settembre, come previsto, finiranno invece i cantieri dei sottoservizi sulla linea SIR3 più impattanti, come ad esempio via San Massimo che verrà riaperta alla circolazione».