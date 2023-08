Il Comune cerca tre professionisti da assumere a tempo indeterminato

Il Comune di Albignasegno comunica che saranno tre le nuove assunzioni previste nel 2024: uno specialista amministrativo - cui si affiancherà un secondo specialista come progressione verticale interna, un istruttore amministrativo e un istruttore servizi tecnici a tempo indeterminato.

Questo il quadro delineato dalla programmazione del personale nel Comune contenuta nel DUP 2024/2026 approvato dal Consiglio Comunale nella seduta dello scorso 31 luglio. Alle assunzioni previste per il 2024 si affiancano altre tre assunzioni nel 2025 - uno specialista contabile, un istruttore amministrativo e un operatore tecnico - tre le assunzioni programmate anche nel 2026 quando verranno assunti un usciere, un collaboratore amministrativo e un istruttore amministrativo. Tutte le figure saranno assunte a tempo indeterminato. «Continua l'impegno per il potenziamento dell'organico - spiega l'assessore al Bilancio Marco Mazzucato - non solo garantendo la copertura del turn over, ma anche avvalendosi delle disposizioni del nuovo contratto nazionale con le progressioni verticali per valorizzare le competenze del personale interno».