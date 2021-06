Straordinario operazione all'ospedale di Padova, Zaia: «Evento eccezionale, il mondo ci guarda»

«Non è la prima e non sarà l’ultima volta, ma è un evento sanitario eccezionale che inorgoglisce il Veneto e riconferma la caratura internazionale dei nostri medici e delle strutture d’eccellenza com’è l’Azienda Ospedaliera di Padova. Grazie e complimenti al grande team multidisciplinare che ha raggiunto un nuovo traguardo al quale da oggi guarda tutto il mondo»: così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, appresa la notizia di uno straordinario intervento in prima mondiale compiuto a Padova in tandem tra cardiologi e urologi in un paziente gravemente cardiopatico che aveva anche sviluppato un tumore al rene.

Zaia

Aggiunge Zaia: «Supportati dalle migliori tecnologie i nostri medici raggiungono giorno dopo giorno nuovi traguardi. Anche in questo caso, in un paziente così grave, fino a non molto tempo fa la prognosi avrebbe anche potuto essere infausta. Oggi no, perché i sanitari di Padova sono riusciti ad arrivare dove nessuno al mondo era ancora riuscito. Auguro tutto il bene possibile al malato e alla sua famiglia e rivolgo alle equipe mediche protagoniste il plauso e la riconoscenza di tutto il Veneto»