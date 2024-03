500 giorni alle elezioni regionali, ma la Lega spinge: «Per noi c'è solo Zaia»

Le possibilità che per Luca Zaia e tutti gli altri presidenti di Regione possa esserci un terzo mandato sembrano scarse, eppure la Lega sembra contare ancora su di lui in vista delle prossime elezioni regionali. «Nel 2020 questa squadra ha sbaragliato tutti gli avversari, conquistando la fiducia dei veneti. Le parole di oggi, del nostro segretario Alberto Stefani, che ringrazio per la chiarezza, non lasciano adito a dubbi: chi vorrà confrontarsi alle prossime Regionali, dovrà vedersela con la Lega e la lista Zaia». Queste le parole del Presidente dell’intergruppo Lega-Liga Veneta, Alberto Villanova, mentre plaude alle dichiarazioni del segretario regionale della Lega, l’onorevole Alberto Stefani. Durante la visita della scorsa settimana a Padova, invece, il leader Matteo Salvini avea dichiarato: «La Lega da sola non va da nessuna parte. E se Pd, Fratelli d'Italia e Forza Italia non sono d'accordo con il terzo mandato, non possiamo votarcela da soli. Zaia non lo vedrei male a difendere il Veneto in Europa».

Solo Zaia

«Nel Veneto di oggi e in quello di domani non si può prescindere dal Presidente Luca Zaia - prosegue - .Lui è il nostro top player e come tale è insostituibile. Ecco perché, dalla Lega alla Lista Zaia, l’eventuale presenza di liste civiche al suo fianco non potrà che essere gradita. Il binomio Liga-Lista Zaia è la coppia del goal che fa vincere lo scudetto in Veneto. Anche se mancano ancora 500 giorni, per noi ogni momento è buono per ricordarlo ai compagni di viaggio: il Veneto di domani porta ancora il nome di Luca Zaia».