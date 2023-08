Migranti, l'opposizione a Giordani: «Convochi subito un consiglio comunale e spieghi»

Opposizione all'attacco del sindaco Sergio Giordani sulla vicenda dell'accoglienza dei migranti. Manuel Bianzale, consigliere d'opposizione eletto nella Lista Peghin, ha pubblicato un post su Fb: «È palese come la questione immigratoria sia molto delicata e complessa nella sua interezza. Gli accordi bilaterali siglati qualche settimana fa con al Tunisia non stanno, all’evidenza, producendo gli effetti sperati. Ricordiamo che parliamo di persone, tra cui molte donne e bambini, che fuggono da situazioni molto difficili. È chiaro anche che l’Italia non può accoglierli tutti e sopratutto non può gestire il problema dell’immigrazione da sola», premette il consigliere. «La proposta del modello dell’accoglienza diffusa comporta una serie di impegni precisi da parte dele autorità, partendo delle amministrazioni locali e dalle prefetture che devono essere in grado di comprendere anticipatamente le problematiche che tale modello nasconde e alle quali bisogna far fronte: il monitoraggio delle presenze, individuare i luoghi più adatti, dare supporto alle amministrazioni locali, monitorare il business delle cooperative, evitando situazioni speculative. La scelta del Sindaco Giordani di mettere a disposizione le palestre delle scuole è una scelta molto rischiosa visto l’avvicinarsi dell’apertura dell’anno scolastico. Sarà necessario che le strutture vengano sistemate, sanificate, e riportate in una condizione di utilizzo e sicurezza entro l’inizio dell’anno scolastico. Verranno rispettati i tempi?Purtroppo il rischio è alto, in un Paese come l’Italia in cui nulla è più definitivo di ciò che viene annunciato come una soluzione temporanea».

Anche Matteo Cavatton, Capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale si è espresso sul tema: «Nella speranza che alle parole seguano i fatti, non posso che concordare con le decisioni prese dal Primo Cittadino», mette sunito in chiaro. «Il Sindaco dimostra una lucidità di analisi che in altre occasioni gli è mancata ma che oggi è necessaria per affrontare l'emergenza. Finalmente si comporta ed agisce da amministratore, ricercando soluzioni che, allo stato, appaiono le meno impattanti sulla qualità della vita dei consociati, anche grazie alla stretta collaborazione con la Prefettura, che ha proposto e non imposto, come invece accaduto in passato (si pensi alla tendopoli allestita alla Prandina nel 2015, in totale disaccordo con la Giunta di cui facevo parte). Tuttavia credo necessario che il Consiglio Comunale venga coinvolto attivamente nelle scelte di medio e lungo periodo in tema di accoglienza». La richiesta è una conseguenza diretta di questo ragionamento: «Per questo chiedo venga convocata quanto prima una seduta nella quale sia possibile avviare un confronto costruttivo tra tutte le forze politiche rappresentate in Aula; ciò non solo per condividere, per quanto possibile, gli indirizzi e linee d'azione da seguire, ma per evitare che l'emergenza diventi abitudine e che il Sindaco ritenga di poter sempre operare senza un preventivo confronto con maggioranza ed opposizione».