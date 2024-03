Tari tagliata ai negozianti danneggiati dai cantieri del tram: categorie soddisfatte, opposizione no

«Siamo soddisfatti della decisione del Comune di Padova di ridurre la Tari alle attività che stanno subendo i danni a causa dei cantieri delle nuove linee del tram». Così i vertici di Confartigianato Imprese Padova plaudono alla decisione annunciata dall’Assessore al Commercio e alle Attività produttive Antonio Bressa. «Due settimane fa avevamo lanciato la proposta di intervenire soprattutto sulla Tari, oltre che sulla tassa per le insegne – spiega il Presidente di Confartigianato Imprese Padova Gianluca Dall’Aglio-. L’amministrazione comunale ha voluto ascoltare chi fa impresa ogni giorno tra mille difficoltà, ora anche quelle legate ai cantieri. Credo che questo dimostri una grande attenzione verso la città e verso quanti contribuiscono a produrre ricchezza nel nostro capoluogo di provincia».

Confartigianato

Confartigianato è da sempre attenta al tema della sostenibilità ambientale: «Sappiamo che i disagi serviranno per rendere la nostra città meno congestionata dal traffico, ma molti nostri soci, che operano in prossimità dei cantieri, hanno lamentato molteplici disagi – precisa il Presidente del Mandamento di Padova di Confartigianato Paolo Bettella-. La decisione del Comune indica innanzitutto un riconoscimento del problema e la volontà di dare dei segnali concreti ai nostri imprenditori artigiani che svolgono attività di vicinato. Ringrazio, quindi, l’Assessore Bressa e tutta l’Amministrazione per aver accolto il nostro appello. Si auspica che venga rispettato il termine previsto dei lavori per ridurre al minimo i disagi».

L'opposizione

«Come Fratelli d'Italia apprendiamo con grande soddisfazione l'accoglimento della proposta che avevamo noi stessi depositato tramite una mozione consiliare a metà febbraio - dichiara invece Enrico Turrin, consigliere comunale di Fratelli d'Italia - .Che il taglio dell' imposta sulla pubblicità non fosse sufficiente era parso subito chiaro ed infatti, raccogliendo le perplessità e le sollecitazioni della categorie economiche, avevamo richiesto il taglio della Tari per le attività colpite dai pesanti disagi dei cantieri stradali. Ora, in attesa di prendere visione del provvedimento, ribadiamo anche la nostra seconda richiesta e cioè quella di pubblicare un nuovo crono-programma dei lavori che dia certezza dei tempi a commercianti, lavoratori ed a tutti i cittadini. Purtroppo, dobbiamo constatare che ancora una volta e nonostante l'idea fosse evidentemente condivisa, non c'è stata alcuna interlocuzione con il consiglio comunale e le commissioni dedicate prima dell' annuncio. L'ennesimo sgarbo istituzionale della Giunta Giordani ai consiglieri comunali, anche di maggioranza, e la riprova dell'ormai certificato scollamento del "palazzo" dalla città».