Padova Women, calciomercato: dalla Spal ecco la Visconti

Arrivo di grande prestigio dalla Spal per le ragazze di mister Di Stasio con Elena Visconti

Un arrivo di grande qualità per il Calcio Padova Femminile. All'ultimo minuto ecco approdare sulle sponde del Bacchiglione Elena Visconti, proveniente dalla SPAL. La giovane difensore è apparsa fin da subito entuasiasta dell'opportunità di vestire in biancorosso, come ha dichiarato al sito ufficiale calciopadovafemminile.it:

“Provengo dalla SPAL, la mia prima vera esperienza nel femminile dopo aver giocato fino al limite d’età nelle categorie maschili. Ho deciso di sposare il progetto Padova perché mi ha conquistato con il deciso e unito carattere della squadra e per le potenzialità che possiede per raggiungere risultati sempre più alti.

Le mie speranze e obiettivi principali sono quelli di inserirmi a pieno nel gruppo, di vivere a pieno questa nuova esperienza e di migliorare, allenamento dopo allenamento, non solo sul campo ma anche dal punto di vista personale. Forza Padova!”

E con con questo acquisto le ragazze di mister Di Stasio perfezionano una rosa già ricca di qualità e pronta a bene figurare in vista dell'imminente derby di Coppa contro il Venezia e dell'inizio del campionato ad ottobre.