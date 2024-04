Cittadella, mister Gorini: «Mi tengo stretto il punto, Prima la salvezza, poi possiamo credere nei playoff»

Un pareggio che profuma di salvezza e lascia tutto esattamente come prima. Il Cittadella nella terra di mezzo della Serie B, sempre più vicina al mantenimento della categoria e altrettanto dentro i giochi per un possibile sprint playoff. Edoardo Gorini nel post partita contro l'Ascoli: «Siamo partiti molto bene, con 2-3 occasioni importanti non finalizzate. Poi il caldo si è fatto sentire ed abbiamo subito il possesso palla dell’Ascoli. Abbiamo rischiato qualcosa sulla traversa, ma sapevamo non sarebbe stata una partita del genere. Resta il rammarico di non avere sbloccato subito la partita, perché poteva diventare un altro tipo di gara. Ci teniamo stretto questo punto, anche perché siamo al quinto risultato utile di fila, che significa continuità. Non esistono squadre deboli in questo momento della stagione. Dispiace, la gara è stata equilibrata. Abbiamo rischiato di perdere, come di vincere la partita. Nei primi 20’ abbiamo attaccato bene gli spazi, ma poi abbiamo faticato davanti. L’abbiamo fatto meno o in parte ed è chiaro ci possa dispiacere molto. Cosa è mancato nella ripresa? Alcune letture che fuori dal campo sembrano semplici. Non credo i ragazzi non vogliano fare certe cose. Con un caldo simile, la lucidità può mancare. Ho inserito Magrassi perché è una punta più brava ad attaccare gli spazi di Maistrello. Cittadella ai playoff? Pensiamo a salvarci, per quanto la classifica sia abbastanza buona non è ancora tutto chiuso. Siamo da playoff se facciamo le cose che sappiamo fare. Se facciamo cose diverse, diventiamo prevedibili. Quindi ti dico si, ci crediamo ai playoff, ma prima dobbiamo salvarci. Angeli aveva un linfonodo ingrossato sull’inguine ed abbiamo preferito non rischiarlo, mentre Frare sembra una piccola distorsione al ginocchio sinistro. La differenza tra Reggio Emilia e oggi? Il caldo ha un po’ inciso sulla nostra prestazione, ma noi vogliamo vincere sempre. L’Ascoli è stato coriaceo, ma abbiamo avuto 3 occasioni nel primo tempo per vincere»