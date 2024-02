Cittadella, mister Gorini: «Verremo fuori da questo periodo, ora si vede che gruppo siamo»

Quarta sconfitta di fila per il Cittadella di Gorini, anche al termine di una gara giocata sostanzialmente alla pari contro la capoclassifica, il Parma di Pecchia. Queste le dichiarazioni dell'allenatore granata: «Il vantaggio sulla prima delle escluse dalla zona playoff è un dato positivo. Se in quattro partite non raccogli neanche un punto facendo delle buone prestazioni vuol dire che serve fare meglio. Non posso dire nulla ai ragazzi, hanno dato l'anima e il cuore. Serve un po' più precisione, ma dobbiamo sicuramente migliorare. Contro il Parma abbiamo fatto la nostra gara, come minimo era più giusto il pareggio. La partita noi l’abbiamo fatta, non ci siamo tirati indietro, perché hanno dato tutto. Dispiace tornare a casa con 0 punti dopo una gara simile. Cosa si può fare per uscire da questo periodo? La nostra forza è stata fare quadrato nei momenti di difficoltà e lo proveremo a fare anche ora. Abbiamo sempre trovato una soluzione e lo faremo anche questa volta. Non so in che modo, se cambiando i giocatori o il sistema di gioco. Sicuramente qualcosa dobbiamo fare. Il fatto di aver fatto anche la prestazione mi lascia ancora di più l’amaro in bocca. Avrei preferito perdere malamente, per dire che non c'eravamo. 9 goal subiti in 4 partite? È un dato importante, stiamo cercando di lavorarci, ragionando da squadra. A Spezia senza i centrali difensivi? Ripartiamo dalla prestazione, dagli applausi del pubblico, vuol dire che hanno capito che meritavamo il pareggio. In questo momento serve concretezza, cattiveria e fare quadrato. In questo momento si vede se abbiamo un gran gruppo, ma sono convinto che ne verremo fuori».