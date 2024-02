Cittadella, ecco la capolista Parma per uscire dal momento difficile

Riprendere fiducia la pre Palermo vincend il tabù Parma e la maledizione Pecchia. Dopo tre sconfitte di fila, il Cittadella vuole tornare a fare punti contro l'avversario migliore (Gorini docet) o peggiore del momento, la capolista Parma. Gli emiliani all'andata avevano sofferto parecchio la squadra di Gorini, al netto di un 2 a 0 che lascia sulla carta poco spazio per le interpretazioni. Un girone dopo, il Parma sta dominando il campionato, mentre il Cittadella, nonostante il rallentamento delle ultime settimane e i tanti endorsment fatti al Catanzaro in questo periodo, è probabilmente la sorpresa di questo campionato, con 36 punti conquistati, in piena lotta playoff. Calcio d'inizio sabato 10 febbraio alle ore 14:00 allo Stadio Tombolato davanti a quasi 4000 spettatori.

La situazione in casa Cittadella

Per battere il Parma servirà la perfezione. Concetto reso ampiamente chiaro da Gorini in conferenza stampa ed espresso nei giorni precedenti da capitan Branca, prossimo alla 200esima in B con il Cittadella. Sarà un sabato da concentrazione ferrea, per evitare gli scompensi di concentrazione visti all'andata - con entrambi i gol subiti al 2' del primo e secondo tempo -, e di grande determinazione. Insomma, niente di più e niente di meno della squadra ammirata sino all'incagliamento il satellite Pereiro a Terni e proseguito in queste due settimane contro la Sampdoria di Pirlo e il Brescia dei grandi ex.

Per quanto riguarda la probabile formazione, Gorini sembra pronto a riproporre il solito 4-3-1-2, anche se non sono da escludere possibili sorprese con alberi di Natale fuori stagione. Assente per la prima volta in quest'annata Nicola Pavan, out per guai fisici e tra i sempre in campo sino a questo momento, mentre non ce l'hanno fatta a recuperare nemmeno Amatucci e Giraudo. Il Goro non si dispera ed è pronto a dare fiducia al bussettano Angeli, nel suo personale derby con il conoscente Circati, nel cuore della retroguardia al fianco di Negro. In porta Kastrati, mentre sulla destra dovrebbe trovare spazio mister 150 in granata Salvi e sulla sinistra il solido Carissoni. In mezzo il solito tris composto da Vita, Branca e Carriero, con Cassano a ridosso dell'accoppiata Pittarello e Pandolfi.

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Angeli, Negro, Carissoni; Vita, Branca, Carriero; Cassano; Pittarello, Pandolfi

La situazione in casa Parma

"Domani c'è da correre". Fabio Pecchia non ci gira tanto intornoe fotografa in questa maniera la trasferta del Tombolato. Don Fabio, come viene chiamato in Emilia, sa bene che «Come il Cittadella non c'è nessuno e nessuno può essere paragonato al Cittadella in questo campionato. La partita sarà questa: correre tanto. Indipendentemente da chi gioca davanti. Loro sembrano morti, ma poi resuscitano sempre. Sono unici come squadra, al di là degli interpreti, hanno una mentalità e un'identità molto chiara. Il Cittadella è la squadra prima in classifica per palle recuperate, pressa alto, ci viene a prendere. Noi abbiamo bisogno di entusiasmo, il Dna di questo gruppo è chiaro. La squadra ha voglia di divertirsi, deve avere leggerezza, freschezza e consapevolezza».

Un Parma così non si è mai visto. La squadra di Pecchia ha vinto 14 partite fino a qui e non erano mai andati oltre quota 10 successi in questo segmento di stagione. L'ex Hellas e Cremonese ha cucito addosso al gruppo ducale, uno dei più giovani d'Europa, una mentalità e un'organizzazione che la stanno trascinando a largo. Quattro punti sulla seconda (Cremonese), sei sulla terza (Como) e una velocità di crociera costante di 2,9 punti a partita, grazie ad un bottino di 48 punti nelle prime 23 gare di questo campionato. Per quanto riguarda l'11 anti Cittadella, Pecchia non dovrebbe discostarsi dal solito 4-2-3-1, con formula trasferta perfettamente agghindata per l'occasione. Man, Sohm e Mihaila sulla trequarti alle spalle di Bonny, mentre in mezzo spazio all'energia di Estévez e la genialità di Bernabé. In porta Chichizola, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Delprato e Coulibaly sugli esterni, mentre al centro Osorio e Circati.

Portieri: Chichizola, Corvi, Turk.

Difensori: Balogh, Circati, Coulibaly, Delprato, Di Chiara, Osorio, Zagaritis.

Centrocampisti: Bernabé, Camara, Cyprien, Estévez, Hernani, Sohm.

Attaccanti: Benedyczack, Bonny, Charpentier, ?olak, Man, Mihaila, Partipilo.

Parma (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Coulibaly; Estévez, Bernabé; Man, Sohm, Mihaila; Bonny

Il resto del turno - 24°giornata

Venerdì 9 Febbraio, ore 20:30

Como-Brescia



Sabato 10 Febbraio, ore 14:00

Cremonese-Reggiana

Cittadella-Parma

Sudtirol-Venezia

Feralpisalò-Palermo

Modena-Cosenza



Sabato 10 Febbraio, ore 16:15

Pisa-Sampdoria

Bari-Lecco

Catanzaro-Ascoli

Domenica 11 Febbraio, ore 16:15

Ternana-Spezia

CLASSIFICA: Parma 48, Cremonese 44, Como 42, Venezia 41, Palermo 39, Cittadella 36, Catanzaro 35, Brescia 32, Modena 32, Reggiana 29, Cosenza 28, Südtirol 27, Pisa 27, Sampdoria 27 (-2), Bari 27, Ascoli 22, Ternana 21, Feralpisalò 21, Spezia 21, Lecco 20

Dove guardare Cittadella-Parma

L’incontro sarà trasmesso in diretta tv da Sky al canale Sky Sport dal numero 251 del satellite in poi. I clienti Sky potranno seguire Cittadella-Parma anche in diretta streaming grazie all’app SkyGo e Now TV. La diretta streaming del match sarà visibile anche su DAZN, disponibile su tutti i dispositivi compatibili con l’app o sul sito web della piattaforma.