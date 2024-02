Cittadella, a testa altissima. Al Tombolato passa il Parma primo della classe

Il Parma vince, ma solo applausi per il Cittadella. Contro la capoclassifica la squadra di Gorini perde immeritatamente per 2 a 1 al Tombolato. Quarta sconfitta di fila per i granata, che rimangono in zona playoff a +3 sull'ottava, il Modena.

Subito Bern-Alè

Gorini sorprende tutti proponendo dal 1', 164 giorni dall'ultima volta, il danese Kornvig sul centro sinistra in mezzo al campo. Nel Parma la solita banda scatenata di giovani di qualità composta da Man-Bernabé-Benedyczak alle spalle dell'enorme Bonny, con Hernani e . Proprio l'asse Be-Be-Bo risulta immediatamente ingestibile per la difesa del Citta sui pallloni in profondità, tanto che nel giro di 8' dai loro piedi sgorgano due occasioni. Nella prima il Parma perdona, con il tocco sottomisura di Benedyczak a lato su assist di Bonny, mentre nella seconda chance la squadra di Pecchia passa. Bonny difende un pallone sulla fascia sinistra e lo scarica dietro per Benedyczak, che appoggia per il rimorchio di Bernabé. Lo spagnolo calcia di prima intenzione mandando il pallone nell'angolino basso e siglando il suo sesto centro stagionale, il secondo contro il Cittadella in questo campionato. Quella di Bernabé è la nona rete segnata dal Parma nei primi 15 minuti di partita: nessuno ha fatto meglio dei ducali in questa stagione di Serie B. Al contrario per la squadra di Gorini, il centro del catalano è il settimo subito nei primi 15' di gioco, l'ottavo stagionale conteggiando la Coppa Italia contro l'Empoli ad agosto.

Equilibrio, Angeli e poi Hernani

Il vantaggio semi-lampo mette i ragazzi di Pecchia in comfort zone, con campo da attaccare in ripartenza e controllo degli spazi, lasciando l'iniziativa della gara agli uomini di Gorini. Il copione è chiaro, Branca e compagni lo accettano, gestendo il possesso e provando con Pandolfi e Pittarello ad allungare la linea difensiva ducale, spesso con poca fortuna. In questa fase il Cittadella, pur non creando chissà quali spaventi a Chichizola, c'è, anche se Bonny al 25' spreca la possibilità di raddoppiare con una girata di mancino sull'esterno della rete. La squadra di Pecchia vive di fiammate, forte della potenza dei 4 tenori in avanti, il Cittadella sbuffa e cerca volutamente i palloni alti o da fermo per trovare la via del gol. Non è un caso che la migliore occasione dei primi 35' dei padroni di casa arriva proprio su un'azione volante con Angeli, cabezazo alto di un soffio sopra la traversa. Gli uomini di Pecchia si scompongono il giusto e al 38' raddoppiano, dimostrando il motivo per cui sono primi in classifica. Ancora una volta è Benedyczak a creare la rete. Il polacco inventa una grande giocata sulla destra, si accentra saltando Carissoni e serve Hernani sul secondo palo: il brasiliano al volo e di controbalzo batte Kastrati, perfettibile sul suo palo. Seconda rete stagionale per l'ex Reggina, a segno anche nel febbraio 2023 al Tombolato con la maglia della società calabrese.

Negro Riapre Tutto

Il doppio svantaggio, tutto sommato immeritato per quanto visto sul terreno di gioco, non fa demordere i padroni di casa. Estevez va vicino al tris al 44', ma proprio sul tramonto della frazione, il Citta accorcia con merito. Punizione dalla trequarti dalla sinistra di Branca, Angeli spizza di testa sul secondo palo servendo un assist involontario per Vita che mette al centro dell'area piccola subito per Negro che da due passi deposita in gol. Per il numero 30 del Citta, prima marcatura in Serie B. Ad inizio ripresa subito due cambi, uno per parte: Frare per Angeli nei padroni di casa e Sohm per Estevez negli ospiti. Anche il secondo atto resta fedele al primo, con il Cittadella a fare la partita e il Parma ad attendere pazientemente il varco giusto. Il ribaltamento dei mondi previsti porta a 14 minuti di poche emozioni, ma dal 61' in poi la gara torna a rianimarsi. Benedyczak scappa sulla destra e mette un pallone a rimorchio che Bonny non riesce a spingere all'interno dello specchio. Man tiene vivo il pallone e lo scarica per Sohm, che entra di forza in area ma, solo davanti a Kastrati, calcia alto. La risposta arriva dopo 60 secondi con il neo entrato Carriero, che dall'interno dell'area di rigore spara altissimo un'ottima assistenza di Mastrantonio. Per dirla al maestro Canello di Fantozzi, la gara prende "ritmo-ritmo" tanto che Kastrati miracoleggia prima su Bernabè e poi su Sohm nel giro. La risposta degli uomini di Gorini è nella super chance divorata da Pandolfi, dopo l'ennesima discesa di forza bruta di Pittarello, e poi nell'assolo di Mastrantonio, pallone alto.

Finale Infuocato

Con le praterie da attaccare, gli sprinter del Parma si divertono a sprecare palle da gol. Inaugura la disciplina Man, dopo l'ennesima gestione perfetta di Sohm. Branca e compagni non si smentiscono, dando sempre l'intenzione di creare qualcosa di pericoloso in area sulle palle inattive e con il solito Pittarello, generoso e indomabile, come all'81' con una bella girata, debole tra le braccia di Chichizola. Negli ultimissimi minuti è un rodeo. Carriero devia alto da buona posizione, Frare ha l'occasione più ghiotta per il pari, ma Osorio devia in maniera provvidenziale, mentre all'ultimo sospiro Pittarello ci prova, ma senza successo.

Questo il tabellino della gara del Tombolato:

CITTADELLA-PARMA 1-2

PRIMO TEMPO 1-2

MARCATORI Bernabé (P) all'8' p.t., Hernani (P) al 38' p.t., Negro (C) al 48' p.t.

CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 6; Salvi 6, Angeli 5,5 (dal 1’ s.t. Frare 6), Negro 6, Carissoni 5,5; Vita 6,5 (dal 37’ s.t. Magrassi s.v.), Branca 6,5, Kornvig 5,5 (dal 16’ s.t. Carriero 5,5); Cassano 5,5 (dal 16’ s.t. Mastrantonio 6); Pandolfi 5,5 (dal 33’ s.t. Maistrello s.v.), Pittarello 6,5

PANCHINA Maniero, Sottini, Tessiore, Danzi, Rizza, Cecchetto, Sanogo

ALLENATORE Gorini 6

PARMA (4-2-3-1)

Chichizola 6; Del Prato 6, Osorio 6, Circati 6, Di Chiara 5,5 (dal 38’ s.t. Coulibaly s.v.); Estevez 6 (dal 1’ s.t. Sohm 6,5), Hernani 7; Man 6, Bernabé 7 (dal 41’ s.t. Cyprien s.v.), Benedyczak 7 (dal 28’ s.t. Mihaila 6); Bonny 7 (dal 28’ s.t. Colak 5,5)

PANCHINA Turk, Corvi, Balogh, Charpentier, Partipilo, Camara, Zagaritis

ALLENATORE Pecchia 6,5

ARBITRO Ayroldi di Molfetta 6

ASSISTENTI Trinchieri 6 – Politi 6

AMMONITI Negro (C), Estevez (P), Angeli (C) per gioco scorretto, Del Prato (P) per proteste

NOTE paganti 2.342, incasso di 15.025 euro; abbonati 1.828, quota di 6.799 euro. Tiri in porta 3-4. Tiri fuori 6-7. In fuorigioco 4-2. Angoli 6-4. Recuperi: p.t. 3’, s.t. 4’