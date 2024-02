Cittadella, Stefano Negro: «Credo siamo sulla strada giusta per tornare ad inanellare altri buoni risultati»

Il primo gol in B, una gioia a metà. Per Stefano Negro la sconfitta contro il Parma ha rappresentato una giornata difficile da dimenticare per tanti motivi, non ultimo la prima rete in cadetteria, che ha ravvivato la seconda frazione al Tombolato contro la capolista: «Il mio gol non è bastato, anche abbiamo fatto una buona prestazione», riconosce il baluardo difensivo granata. «Siamo stati un po' sfortunati in alcuni episodi. La cosa importante era provarci e l'abbiamo fatto contro una squadra forte».

Siete contenti della vostra prestazione? «Si, meno del risultato. Le occasioni le abbiamo avute, girerà anche per noi. Dobbiamo essere più concreti in attacco e in difesa».

Nelle ultime due partite casalinghe avete raccolto zero punti, cosa si può fare per ovviare a questa situazione? «Dovremo continuare a fare prestazioni come contro la Sampdoria e il Parma. Prima o poi i risultati torneranno e riusciremo a fare un filotto di risultati positivi fino ai primi di gennaio».

Aspetto positivo: siete sempre a +4 sulla prima contendente alla zona playoff. «Ora c'è da archiviare la pratica salvezza e guardarci un pizzico indietro».

Ti eri immaginato in maniera diversa il primo gol in B? «Era già capitato altre volte che non sono arrivato per poco, questa volta allungando la gamba ho messo il pallone in rete. Ha dato speranza, peccato non sia servito praticamente a nulla. Sono abbastanza contento solo per questo. Peccato per qualche occasione nella ripresa, è mancata fortuna e caparbietà»

Hai condotto una gara spettacolare, anche se hai ricevuto un cartellino giallo dopo 2' che ti costerà la squalifica contro lo Spezia. «L'incubo di ogni difensore: essere ammonito all'inizio contro una squadra tecnica e velocissima. Da quel momento ho alzato il livello della concentrazione. Contro lo Spezia i miei compagni sanno già cosa fare. In allenamento proviamo tutti le stesse cose. Siamo più che sereni».

Su quali basi si può ripartire? «Non fasciandoci la testa, prendendo il buono fatto e limando gli errori. Credo siamo sulla strada giusta per tornare ad inanellare altri buoni risultati».

Il Parma lì davanti, cliente molto scomodo. «Si presentano da soli. Sono tecnici e cinici, molto bravi a sfruttare le occasioni sempre in ripartenza. Qualcosa l'abbiamo dovuto concedere. Bravo Kastrati in qualche grande intervento. Come ho detto prima bisogna continuare sulle cose buone fatte vedere contro il Parma».