Serie B, Cittadella-Parma: le pagelle degli uomini di Gorini

Le pagelle del Cittadella dopo la sconfitta contro il Parma nella 24esima giornata del campionato di Serie B al Tombolato.

CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 6; Salvi 6, Angeli 5,5 (dal 1’ s.t. Frare 6), Negro 6, Carissoni 5,5; Vita 6,5 (dal 37’ s.t. Magrassi s.v.), Branca 6,5, Kornvig 5,5 (dal 16’ s.t. Carriero 5,5); Cassano 5,5 (dal 16’ s.t. Mastrantonio 6); Pandolfi 5,5 (dal 33’ s.t. Maistrello s.v.), Pittarello 6,5

PANCHINA Maniero, Sottini, Tessiore, Danzi, Rizza, Cecchetto, Sanogo

ALLENATORE Gorini 6

Kastrati 6: Il terreno scivoloso è sempre un grande nemico per il portiere, ma il ragazzo di Krumë se la cava. Sul gol di Hernani è beffato dalla traiettoria del piatto del brasiliano che passa sotto le gambe di Salvi, mentre nella ripresa decide di trasformarsi in un tira e molla, tenendo a galla i suoi in almeno 3 occasioni.

Salvi 6: Sul gol di Hernani può fare di più? Interrogativo aperto a caccia di risposte. La sua gara è un saggio di cosa significa senso della posizione, accortezza e soprattutto qualità in fase di appoggio alla manovra. Difensivamente Benedyczak è un cliente poco accomodante, mentre con Man le cose vanno decisamente meglio.

Angeli 5,5: Possono bastare due zuccate in area avversaria per valutare positivamente il rientro dal 1' dell'ex Renate? No, perché Bonny nel corpo a corpo è ingestibile e il Parma preferisce attaccare proprio lui alle spalle, con tanti palloni insidiosi non letti. (Dal 1’ s.t. Frare 6: Nel far west della ripresa, lui c'è, eccome. Nel finale ha sui piedi il tiro del pari, ma Osorio miracoleggia e Ayroldi non vede la deviazione del difensore peruviano).

Negro 6: il primo gol in B forse lo sperava con un peso specifico diverso. Ammonito all'alba del match, purtroppo salterà la delicatissima trasferta di Spezia. Districa un paio di situazioni spinose con il solito tempismo.

Carissoni 5,5: Soffre tantissimo la vena di Man o Benedyczak. Legge con un centesimo di secondo di ritardo le intenzioni di Benedyczak sull'assist del secondo gol. Il polacco ringrazia, Hernani esulta, il resto è storia nota.

Vita 6,5: Anche lui nei primi 38' si trova ad annaspare in mezzo a maglie parmensi. L'assist per la rete di Negro è il terzo stagionale, a dimostrazione che l'universale romano c'è sempre. (Dal 37’ s.t. Magrassi s.v.: Gorini si gioca il tutto per tutto con il suo numero 9, ma non ha tempo per incidere).

Branca 6,5: Ne fa 200 a Cittadella e mette in mostra una prestazione completa. Dai suoi piedi nasce la punizione del gol della speranza, per poco ad inizio gara con uno scavetto non fa crollare lo stadio. Duella alla pari con Bernabé, fatica su Sohm, quest'ultimo veramente devastante a livello fisico. Può fare di più nei due gol del Parma? Certo, un po' come tutti i compagni.

Kornvig 5,5: Non giocava dal 1' dal 30 agosto 2023 al San Nicola contro il Bari. Sincerità? Fa ammonire Estevez e poco altro, denotando ancora qualche difficoltà nelle corse all'indietro a supporto dei compagni. (Dal 16’ s.t. Carriero 5,5: Entra con la voglia di spaccare la partita, sfrutta male il pallone che Mastrantonio gli porge due minuti dopo il suo ingresso in campo. Poteva diventare l'eroe del pomeriggio al Tombolato).

Cassano 5,5: Estevez non gli concede un millimetro, Hernani lo sovrasta. Non è stato un pomeriggio semplice per il genietto di Barletta, anche se ogni volta che tocca il pallon, lo stadio si accende in preda all'entusiasmo e l'aspettativa. (Dal 16’ s.t. Mastrantonio 6: Muso duro e beretta fraccà, tocchi di qualità e contributo positivo nel finale).

Pandolfi 5,5: Non è giornata e siamo comprensivi con lui. Dopo 3 gol nelle prime 3 del 2024, un mini periodo di scarsa lucidità ci può stare. Se butta dentro quel pallone al 69', chissà quale partita sarebbe stata raccontata in queste righe. (Dal 33’ s.t. Maistrello s.v.: Vale il discorso fatto per Magrassi).

Pittarello 6,5 - IL MIGLIORE DEI GRANATA: Con Branca il migliore del pomeriggio. Dalle sue sgasate nascono le migliori occasioni della squadra e poi lotta come l'ultimo dei samurai, lasciando ogni energia sul campo, nel vero senso della parola. Osorio e Circati lo fermano spesso con le cattive.

ALLENATORE Gorini 6: Un'altra gara a leccarsi le ferite. Guardando i numeri, secondo match di fila senza segnare e 9 reti subite nelle ultime 4, sembra un film dell'orrore, ma in realtà questo Citta è vivo. Serve un pizzico di malizia in più tanto in attacco, quanto in difesa. Chi l'avrebbe mai detto?

PARMA (4-2-3-1)

Chichizola 6; Del Prato 6, Osorio 6, Circati 6, Di Chiara 5,5 (dal 38’ s.t. Coulibaly s.v.); Estevez 6 (dal 1’ s.t. Sohm 6,5), Hernani 7; Man 6, Bernabé 7 (dal 41’ s.t. Cyprien s.v.), Benedyczak 7 (dal 28’ s.t. Mihaila 6); Bonny 7 (dal 28’ s.t. Colak 5,5)

PANCHINA Turk, Corvi, Balogh, Charpentier, Partipilo, Camara, Zagaritis

ALLENATORE Pecchia 6,5