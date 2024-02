Cittadella, grande gioia per Tommy Maistrello, dottore in Scienze Motorie!

È stato un pomeriggio indimenticabile per Tommy Maistrello. Il bomber granata, classe 1993 e già 3 gol e un assist in questo campionato, è diventato Dottore in Scienze Motorie specializzazione in Sport e Football Management.



Una soddisfazione immensa per il ragazzo cresciuto ad Abano, bravo a combinare studio e sport con profitto. Corona d'alloro in testa, foto di rito ai Giardini dell'Arena a Padova e via ai festeggiamenti dal vivo con famiglia e fidanzata. Tanti anche i complimenti social, a partire da quelli societari del Cittadella, proseguendo per quelli dei suoi attuali compagni e di tutti gli appassionati, che da oggi in poi dovranno chiamarlo Dott.Tommy Maistrello!