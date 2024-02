Verso Cittadella-Catanzaro: la ripresa del lavoro con il dubbio Pavan

Rompicapo difesa, nuovi orizzonti in mezzo al campo. Sarà una settimana di ricerca e di grande attenzione per Gorini in vista della sfida di sabato alle 14:00 contro il Catanzaro. Uno scontro diretto a tutti gli effetti per la zona playoff, impronosticabile ad inizio anno, tra due delle squadra più sorprendenti della stagione cadetta.

C'è attesa per la decisione del giudice sportivo su Simone Branca, capitano e centrocampista insostituibile per il Cittadella. Il rosso diretto per proteste estratto da Gualtieri non lascia presagire scenari di particolare clemenza. In soldoni, il leader granata rischia come minimo 2 giornate di squalifica, se non 3 in quanto capitano. Grande attenzione anche sul caso Matteo Angeli: nel post uscita il centrale piemontese si è lasciato andare ad alcune parole ("ogni giornata andiamo sempre meglio qui") sicuramente ascoltate dal quarto uomo, chissà se da Gualtieri.

Capitolo infortuni: grande cautela su Nicola Pavan, sempre alle prese con una fastidiosa contrattura ai flessori della coscia destra. Il rientro in campo contro gli uomini di Vivarini è da escludere, così come contro il Venezia, mentre non è da escludere che almeno contro il Pisa il numero 26 possa essere della contesa partendo dalla panchina. Sul fronte formazione, buone notizie per il rientro di Negro, squalifica scontata, quello di Salvi, influenza smaltita, e quello a tempo pieno di Giraudo, già in panchina a Spezia ben sostituito dal redivivo Rizza, sicuramente tra i salvabili nella sconfitta di Spezia.