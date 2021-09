Trofeo Veneto 2022, Promozione: prima giornata piena di gol

Piovese corsara in quel di Padova contro l'Armistizio Esedra Don Bosco, Curtarolese ko a Limena. Dilaga in casa l'Ambrosiana Trebaseleghe con il Campigo, mentre Aurora Legnaro e Cadoneghe piegano in trasferta Casalserugo Maserà e Vigontina San Paolo. Pareggi per Saonara Villatora e Nuovo Monselice

Ecco l'analisi dei gironi in cui sono protagoniste le padovane della Coppa Veneto 2022.

Girone 8

Ambrosiana Trebaseleghe-Campigo 4-0

riposa: Fontanivese San Giorgio

Non è stato un debutto felice per il Campigo del neo tecnico Da Riva contro l'Ambrosiana Trebaseleghe nella prima giornata del Trofeo Veneto 2022. Quattro reti per il Trebaseleghe e una sensazione di dominio completa per gli uomini di Alessandro Trevisan, chiamati ora a sigillare il passaggio del turno in trasferta a Fontaniva contro la Fontanivese San Giorgio.

Prossimo turno

Fontanivese San Giorgio-Ambrosiana Trebaseleghe

riposa: Campigo

Girone 9

Limena-Curtarolese 3-0

riposa: Villafranchese

Risultato rotondo per il Limena contro una Curtarolese ancora alle prese con gli inserimenti dei nuovi e qualche infortunio di troppo. Tre a zero passivo comunque pesante per gli ospiti, in un derby sempre sentito a queste latitudini. Prossimo week end scende in campo la Villafranchese proprio contro il Limena capolista.

Prossimo turno

Villafranchese-Limena

riposa: Curtarolese

Girone 11

Armistizio Esedra Don Bosco - Piovese 0-1

Casalserugo Maserà - Aurora Legnaro 1-3

Parte forte la Piovese di coach Piron capace di andare a vincere alla Paltana contro l'ambizioso Armistizio Esedra Don Bosco. 1 a 0 per i piovesi che rispondono presente al guanto di sfida dell'Aurora Legnaro vittorioso 3 a 1 contro il Casalserugo Masera. Seconda giornata di questo girone a 4 subito piena di emozioni: scontro d'alta quota tra Piovese ed Aurora Legnaro, mentre dentro o fuori per Casalserugo Maserà ed Armistizio Esedra Don Bosco.

Prossimo turno

Casalserugo Maserà - Armistizio Esedra Don Bosco

Piovese - Aurora Legnaro

Girone 12

Saonara Villatora-Dolo 1-1

Vigontina San Paolo-Unione Cadoneghe 1-2

Solo un punto casalingo per il Saonara Villatora di mister Alberto Boscaro in questo debutto stagionale di Trofeo Veneto contro i veneziani del Dolo. Sorpresa, ma non troppo, quella dell'Unione Cadoneghe di Ferulli in grado di sconfiggere l'11 del tecnico Massimo Malerba. Situazione in classifica fluida, con in vista dei super match la prossima settimana, con un altro impegno casalingo per il Saonara Villatora e il debutto davanti al pubblico amico per i primi in classifica contro il Dolo.

Prossimo turno

Saonara Villatora - Vigontina San Paolo

Unione Cadoneghe - Dolo

Girone 13

Nuovo Monselice - Badia Polesine 2-2

riposa: Azzurra Due Carrare

Pareggio all'ultimo secondo per il Monselice di mister Simonato contro un coriaceo Badia Polesine. Un punto che non scontenta nessuno, anche se i padroni di casa sono i primi a passare in vantaggio con Varotto. I rodigini non demordono e prima con Gennaro e poi con Gasparini rimettono il muso avanti sino al 2-2 oltre la 90' di Cavaliere, uomo in più dei biancorossi nel forcing finale. Il 2-2 mantiene vivi i sogni di passaggio alla seconda fase di coppa, ma bisogna vincere sabato sera alle 20.30 con l'Azzurra Due Carrare. Calcio d'inizio alle 20.30.

Prossimo turno

Azzurra Due Carrare - Nuovo Monselice

riposa: Badia Polesine