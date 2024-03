Dilettanti: mister Antonelli (Albignasego) squalifica ridotta al 15 aprile, il Limena vola in finale del Trofeo Veneto Promozione

Metà settimana intensa per le squadre padovane: in Eccellenza l'Albignasego e Antonelli hanno vinto il ricorso dopo la squalifica fino al 15 maggio, e il tecnico barese potrà tornare in panchina il 15 aprile. Nel trofeo regionale in Promozione impresa del Limena di Boscaro in semifinale contro il Montebello. Il 10 aprile la finale contro una tra Belfiorese ed Union Pro