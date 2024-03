Eccellenza, il punto e le classifiche dopo la 26°giornata

Nel girone A c'è ancora un campionato, nel B la grande ammucchiata in avanti inizia a diluirsi ed allungarsi. L'Albignasego, con Antonelli squalificato, cade sotto il colpo di Sciancalepore e forse abbandona definitivamente i sogni di playoff stagionale. Chi invece continua a sognare la rimonta epocale è il Mestrino Rubano, trascinato da Villatora e Fantin contro lo Schio. Pari che sposta poco in classifica per l'Academy Plateola, sempre penultimo e sempre più difficile possa mantenere la categoria Eccellenza la prossima stagione.

La United Borgoricco Campetra perde una grande occasione per accorciare sul gruppone di testa e viene fermata sul pari dal Vittorio Falmec. Cappella porta avanti i padovani, Pontin impatta sull'imbrunire del match. Con sempre meno giornate da disputare, per Ferronato il sogno D si allontana. Vittoria pesante come il piombo, in ottica salvezza, per il Cadoneghe di Ferrulli, firmata dall'ex Pozzonovo ed Arcella Guido Cortella.

GIRONE A

Camisano-Albignasego 1-0 Sciancalepore

Mestrino Rubano-Schio 2-0 Villatora, Fantin

Eurocassola-Academy Plateola 1-1

Altri Risultati: Mozzecane-Ambrosiana 3-3, Porto Viro-Union La Rocca Altavilla 1-0, Longare Castagnaro-Vigasio 2-2, Real Valpolicella-Villafranca Veronese 3-1, Virtus Cornedo-Montorio 0-1



Classifica: Vigasio 56, Mestrino Rubano 44*, Montorio FC 41, Porto Viro 41, Unione La Rocca Altavilla 40*, Villafranca Veronese 39*, Ambrosiana 37, Calcio Schio 35*, Albignasego 34, Mozzecane 33*, Calcio Longare Castagnero 32*, Real Valpolicella 30,* Union Eurocassola 29, Camisano 29*, Academy Plateola 22, Virtus Cornedo 1

GIRONE B



Union Cadoneghe-Giorgione 1-0 5' st Cortella (U)

United Borgoricco Campetra-Vittorio Falmec 1-1 10' pt Cappella (U), 41' st Pontin (V)



Altri Risultati: Caorle-Cavarzano 0-0, Favaro 1948-Liapiave 1-1, Godigese-Portomansué 4-0, Liventina Opitergina-E.Carenipievigina 2-3, Sandonà-Calvi Noale 2-0, Spinea-Conegliano 1-0

Classifica: Godigese 47*, Sandonà 47, Calvi Noale 45, Conegliano 44, Portomansué 44, United Borgoricco Campetra 40, Liventina Opitergina 37, Vittorio Falmec 37, Spinea 36, Eclisse Carenipievigina 33*, Giorgione 33, Liapiave 32, Unione Cadoneghe 29, Cavarzano Belluno 27, Favaro 1948 21, Caorle La Salute 13



*una gara in meno