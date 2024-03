Eccellenza, il punto e le classifiche dopo la 27°giornata

Un paio di partite rimandate, un anticipo molto positivo e due sconfitte pesanti. È questo il bilancio della domenica d'Eccellenza delle squadre padovane. Per Academy Plateola e United Borgoricco Campetra, impegni il prossimo 3 aprile, mentre nella gara anticipata sabato il Mestrino Rubano di Paganin ha vinto 3 a 0 in trasferta sull'Ambrosiana blindando il secondo posto a -10 dal Vigasio capolista. La squadra di Paganin ha risolto la pratica nel veronese con le reti di Salata, Rampazzo e Cinilitani e con una partita da recuperare prova a tenere aperto un campionato che sembrava già chiuso non più tardi di due settimane fa. Altro k.o. pesante per l'Albignasego, questa volta in casa contr il Porto Viro. Gara soporifera decisa da un colpo dell'olandese Schults. Nel girone B sconfitta per il Cadoneghe di Ferrulli sul campo del forte Conegliano. Vuanello su rigore ed Urbanetto decidono la contesa.

Ecco tutti i risultati della 27°giornata:

GIRONE A

Ambrosiana-Mestrino Rubano 0-3

Albignasego-Porto Viro 0-0

Academy Plateola-Camisano (03/04/2024)

Altri Risultati: Schio-Longare Castegnero 0-2, Montorio-Eurocassola 6-0, Vigasio-Real Valpolicella 1-1, Villafranca Veronese-Virtus Cornedo 2-1, Unione La Rocca Altavilla-Mozzecane (03/04/2024)



Classifica: Vigasio 57, Mestrino Rubano 47*, Montorio FC 44, Porto Viro 44, Villafranca Veronese 42*, Unione La Rocca Altavilla 40*, Ambrosiana 37, Calcio Longare Castagnero 35*, Calcio Schio 35*, Albignasego 34, Mozzecane 33**, Real Valpolicella 31, Union Eurocassola 29, Camisano 29**, Academy Plateola 22*, Virtus Cornedo 1 *una gara in meno **due gare in meno

GIRONE B



Conegliano-Unione Cadoneghe 2-0 20' pt rig. Vuanello, 40' st Urbanetto

Giorgione-United Borgoricco Campetra (03/04/2024)



Altri Risultati: Vittorio Falmec-Liventina Opitergina 2-1 (23/03/2024), Calvi Noale-Favaro 1984 4-1, Cavarzano-Godigese 1-2, Eclisse Carenipievigina-Caorle 3-2, Liapiave-Spinea 2-0, Portomansué-Sandonà 0-3

Classifica: Godigese 51, Sandonà 50, Calvi Noale 48, Conegliano 47, Portomansué 44, United Borgoricco Campetra 40*, Vittorio Falmec 40, Liventina Opitergina 37, Eclisse Carenipievigina 37*, Spinea 36, Liapiave 35, Giorgione 33*,Unione Cadoneghe 29, Cavarzano Belluno 27, Favaro 1948 21, Caorle La Salute 13