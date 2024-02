Ribaltone Academy Plateola: via mister Tentoni, per la missione salvezza ecco Luigi Zuccon

Non c'è pace nella stagione dell'Academy Plateola, squadra penultima nel girone A del campionato Eccellenza. Secondo cambio in panchina per la squadra del presidente Gottardo. Dopo l'avvicendamento di fine settembre tra Andrea Ton e Davide Tentoni, ecco l'esonero per l'ex condottiero dell'Arcella tra le altre. Decisiva la sconfitta interna domenica contro la prima in classifica, i veronesi del Vigasio, ma più in generale un rendimento non all'altezza degli investimenti del mercato autunnale. Nelle sue 16 panchine a Piazzola, Tentoni ha raccolto 15 punti, un rendimento non all'altezza, al netto degli scombussolamenti societari di questi mesi. A provare a portare in salvo l'imbarcazione gialloverde è stato scelto dal ds Bagnara un guida esperta e intrigante come Luigi Zuccon, allenatore in passato tra le altre di Caldogno e Aurora Rivereel. Questo il comunicato della società gialloverde: "Il Presidente Simone Gottardo, il Vice Presidente Andrea Novara, il Ds Mirco Bagnara e tutto lo Staff dirigenziale danno il benvenuto al tecnico vicentino e gli augurano un buon lavoro con la speranza di raggiungere insieme l'obiettivo della società, ovvero la salvezza!"