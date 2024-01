Eccellenza, il punto e le classifiche dopo la 19°giornata

Torna in campo l'Eccellenza dopo il turno infrasettimanale. Questi i risultati della diciannovesima giornata.

GIRONE A

Calcio Mozzecane-Albignasego 1-1 Roverato (M), Zanforlin (A)

Mestrino Rubano-Camisano 0-3 Luisotto, Gusella, Pinto

Unione La Rocca Altavilla-Academy Plateola 1-1 Tonani (ULR), Ferrarese

Domenica senza vittorie per le padovane. La sorpresa della giornata è la sconfitta casalinga del Mestrino Rubano contro il Camisano, fino a stamane penultimo in classifica. Un 3 a 0 netto al Bertocco in favore dei vicentini, con gli uomini di Paganin alla terza sconfitta stagionale in casa. Parità nel veronese tra il Mozzecane e l'Albignasego. L'ex settore giovanile del Padova Zanforlin regala un punto prezioso agli uomini di Antonelli, che accorciano nei confronti di Montorio e Mestrino Rubano. Pareggio di prestigio per l'Academy Plateola contro l'Unione La Roca Altavilla, grazie al pari di Maximilian Ferrarese, giunto alla terza rete del suo percorso gialloverde

Altri Risultati: Ambrosiana-Montorio 3-0, Schio-Villafranchese Veronese 3-4, Longare Castegnero-Eurocassola 3-1, Valpolicella-Virtus Cornedo 2-0, Vigasio-Porto Viro 3-0



Classifica: Vigasio 37, Unione La Rocca Altavilla 34, Villafranca Veronese 33, Mestrino Rubano 32, Montorio FC 31, Albignasego 29, Ambrosiana 28, Porto Viro 27, Calcio Mozzecane 25, Calcio Longare Castagnero 25, Union Eurocassola 25, Calcio Schio 24, Real Valpolicella 23, Camisano 18, Academy Plateola 16, Virtus Cornedo 1

GIRONE B



Unione Cadoneghe-United Borgoricco Campetra 1-2 20' pt Tescaro (UBC), 5' st rig. Volpato (UC), 50' st Cappella (UBC)



Nel derby padovano del raggruppamento B, spettacolo tra gli uomini di Ferrulli e Ferronato. Seconda vittoria consecutiva per lo United Borgoricco Campetra, che mette in cassaforte altri tre punti pesantissimi aggiudicandosi proprio all’ultimo respiro in una sfida molto sentita da ambo le parti. Tescaro al 20' porta avanti gli ospiti, l'ex Padova Rej Volpato pareggia i conti su rigore, ma a decidere la contesa, infliggendo al suo ex mentore Ferrulli un grandissimo dispiacere, è il solito Edoardo Cappella al 95' Da segnalare nei minuti finali anche il sospirato ritorno in campo del capitano Nicola Scappin, tornato sull’amato prato verde dopo il lungo percorso riabilitativo seguìto all’intervento chirurgico. Con questo successo lo United Borgoricco Campetra si porta a -2 dalla vetta, mentre il Cadoneghe resta in zona playout.



Questo il tabellino della gara:



UNION CADONEGHE-UNITED BORGORICCO CAMPETRA 1-2

UNION CADONEGHE: Baldan, Bertoncello, Simic, Episcopo, Rosa, Amato (43’ p.t. Sarti), Sottovia, Baccolo (19’ s.t. Meneghello), Rej Volpato (33’ s.t. Rossignoli), Raimondi (8’ s.t. Karamoko), Cortella (22’ s.t. Conte). A disp. Bissacco, Rossi, De Rossi, Veronese. All. Alessandro Ferrulli.

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Piva, Girardi, Scremin, Zantomasi, Matteo Volpato, Buson, Santi (22’ s.t. Murataj), Regazzo (42’ s.t. Scappin), Cappella, Tescaro (33’ s.t. Barichello), Tronco (36’ s.t. Vasic). A disp. Cherubin, Tonini, Dussin, Sartori, Marangon. All. Alessandro Ferronato.

ARBITRO: Bortoletto di Treviso.

RETI: 20’ p.t. Tescaro, 5’ s.t. rig. Volpato, 50’ s.t. Cappella.

NOTE: Spettatori 150 circa. Ammoniti Rosa, Amato, Sottovia e Rej Volpato. Recuperi: 2’ e 6’.



Altri Risultati: Calvi Noale-Vittorio Falmec 3-1, Conegliano-Godigese 0-0, Favaro 1948-Caorle 1-0, Liapiave-Giorgione 3-0, Portomansué-Eclisse Carenipievigina 3-0, Sandonà-Cavarzano 5-1, Spinea-Liventina Opitergina 0-0,

Classifica: Conegliano 33, Calvi Noale 32, Sandonà 32,Giorgione 32, United Borgoricco Campetra 31, Godigese 31, Portomansué 30, Spinea 29, Liventina Opitergina 28, Vittorio Falmec 28, Liapiave 24, Eclisse Carenipievigina 21, Cavarzano Belluno 21, Unione Cadoneghe 20, Favaro 1948 14, Caorle La Salute 12