Eccellenza, il punto e le classifiche dopo la 20°giornata

Risultati pazzi, come sempre, in Eccellenza. Nessuna vittoria per le squadre padovane, appena due i pareggi su cinque gare disputate.

GIRONE A

Academy Plateola-Vigasio 0-2 Boudraa, Marcolin

Albignasego-Schio 0-3 Miloradovic, Giusti, Rubbo

Real Valpolicella-Mestrino Rubano 2-2 Moracchiato (MR), Rampazzo (MR), Tenaglia (RV), Guccione (RV)



La capolista Vigasio vince sul terreno dell'Academy Plateola di Tentoni, mentre lo Schio schianta a domicilio l'Albignasego di Antonelli, alla seconda sconfitta di fila in casa. La zona playoff resta a due punti per i granata, protagonisti di un rallentamento nelle ultime 3, con appena un punto raccolto. Pareggio ricco di gol ed emozioni nel veronese tra Volpicella e il Mestrino Rubano di mister Paganin. Il club del presidente Stefani resta a due punti dal secondo posto, ma vede la prima piazza allontanarsi a sette lunghezze.

Altri Risultati: Porto Viro-Longare Castagnero 2-1, Camisano-Ambrosiana 2-0, Montorio-Villafranca Veronese 1-1, Union Eurocassola-Unione La Rocca Altavilla 1-1, Virtus Cornedo-Mozzecane 0-1



Classifica: Vigasio 40, Unione La Rocca Altavilla 35, Villafranca Veronese 34, Mestrino Rubano 33, Montorio FC 31 (-1), Albignasego 29, Ambrosiana 28, Porto Viro 27, Calcio Mozzecane 25, Calcio Longare Castagnero 25, Union Eurocassola 25, Calcio Schio 24, Real Valpolicella 23, Camisano 18, Academy Plateola 16, Virtus Cornedo 1

GIRONE B



Unione Cadoneghe-Favaro 0-2 20' pt Siega, 27' st Siega

United Borgoricco Campetra-Sandonà 0-0



Un altro capitombolo per il Cadoneghe di Ferrulli, nello scontro diretto contro il Favaro. La salvezza diretta ora dista 7 punti. Pari senza reti tra la squadra di Ferronato e il Sandonà. La grande ammucchiata in cima continua a restare tale, con i padovani ad appena 3 punti dal primo posto e in settima posizione in classifica. Da segnalare al primo posto il Calvi Noale dell'ex Padova Nico Pulzetti.



Altri Risultati: Cavarzano-Liapiave 0-2, Caorle-Calvi Noale 0-3, Eclisse Carenipievigina-Conegliano 2-2, Godigese-Spinea 2-1, Liventina Opitergina-Portomansué 1-2, Vittorio Falmec-Giorgione 1-1

Classifica: Calvi Noale 35, Conegliano 34, Godigese 34, Sandonà 33, Portomansué 33, Giorgione 33, United Borgoricco Campetra 32, Vittorio Falmec 29, Spinea 29, Liventina Opitergina 28, Liapiave 27, Eclisse Carenipievigina 22, Cavarzano Belluno 21, Unione Cadoneghe 20, Favaro 1948 17, Caorle La Salute 12