Eccellenza Albignasego, capitan Mbida: "Prendiamo quanto di buono fatto oggi  e pensiamo già al Bassano."

Analisi schietta e approfondita in esclusiva a Padova Oggi per Jean Mbida, capitano dell'Albignasego Calcio nel post gara contro il Borgoricco Campetra

In esclusiva su Padova Oggi, le dichiarazioni del capitano dell'Albignasego Jean Mbida, centrocampista centrale della squadra di mister Barra:

"Il Borgoricco ha meritato. Sono una buona squadra, ci ha messo in difficoltà. A noi ci è mancata inizialmente un po' di cattiveria e un po' di personalità. Dopo l'intervallo, con il mister che ci ha caricato, abbiamo provato a pareggiarla e vincerla. Non abbiamo sfruttato al meglio le occasioni, ma il Borgoricco ha meritato di vincere ripeto. Prendiamo quanto di buono fatto oggi e pensiamo già alla prossima gara contro il Bassano.

Domenica prossima siamo contro una delle squadre favorite di questo campionato. Loro sono bravi, noi pure. Voglio tornare alla gara di mercoledì contro il Pozzonovo, dove il mister ha visto ottime cose. Se giochiamo con la testa, possiamo mettere sotto chiunque. Domenica ci aspetta una gara difficile, ma saremo 11 contro 11 e nel calcio non si sa mai cosa può succedere.

Baccolo ci dà molta qualità. Sta riprendendo la forma, ma conosciamo che giocatore è. Le sue qualità sono indiscutibili è un giocatore che non si discute. Come squadra, come gruppo, dobbiamo migliorare. Non dobbiamo sentirci arrivati perchè una domenica giochiamo bene, perché poi quella dopo dobbiamo confermarci. Il calcio è uno sport in cui bisogna sempre dimostrare qualcosa in più.

Siamo una rosa molto giovane, con tanti ragazzi di valore e da valorizzare. Anche i giovani devono crescere. Stiamo giocando un campionato importante. Di esperti in campo oggi, oltre al sottoscritto, c'è Baccolo e poi Matterazzo. Non voglio trovare scuse, ma i giovani, insieme agli esperti, al mister e alla società, dobbiamo crescere. Facciamo tesoro di quanto di buono fatto e guardiamo avanti. Contro il Bassano andiamo a testa alta. È difficile, ma non impossibile. Vogliamo fare le cose per bene, come ci chiede il mister"