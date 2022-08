Eccellenza, allenamento congiunto: Albignasego coraggioso, vince il Mestre di misura

Allenamento congiunto di lusso al Baracca per l'Albignasego di mister Antonelli contro il Mestre del grande ex biancoscudato Giampietro Zecchin, militante in Serie D girone C. Ad avere la meglio sono i veneziani grazie ad una punizione sotto il sette di Chajari, vecchia conoscenza della Luparense, nel primo tempo. Per l'Albignasego, futura protagonista nel girone A del campionato Eccellenza, un buon test dopo undici giorni di allenamento. Provati tanti giovani e un Victor Henrique Volpe apparsa già in forma campionato. Da segnalare una grande rigore parato da Bala su Cardellino, con il risultato ancora fermo sullo 0-0.

Questo l'11 iniziale scelto da mister Antonelli per la gara del Baracca:

Albignasego (3-5-2): Bala; Salvatore, Mbida, Cecconello; Maniero, Cecchele, Nacciariti, Boreggio, Volpe; Solaja, Rosa. A disposizione: Dal Cafion, Scarin, Zanforlin, Veronese, Potsi, Vincenzo, Thiam, Sguotti, Santi. Allenatore: Vito Antonelli