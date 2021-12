Eccellenza, girone A: la designazione arbitrale del Mestrino Rubano

La sconfitta contro i secondi della classe, il Montecchio Maggiore, è solo l'ultima delle gare negative in cui è incappato il Mestrino Rubano di mister Bernardi nell'ultimo mese e mezzo. La trasferta di Garda, gara valevole per la tredicesima giornata, arriva nel momento giusto. Contro i veronesi è indispensabile per i Bernardi Boys invertire il trend di questi ultimi quaranta giorni. Le qualità per uscire dal tunnel, ci sono tutte. Anche contro il Montecchio si è vista una buona manovra da parte dei padovani, ma polveri bagnate in avanti. Ai vari Nalesso, i due Scapin il compito di far ripartire la locomotiva Mestrino Rubano per chiudere in bellezza un anno comunque positivo per la compagine patavina.

Appuntamento alle 14.30 domenica 19 dicembre al Bertocco di Mestrino. Il direttore di gara sarà Mattia Rosini di Vicenza. I suoi assistenti saranno Valentino Simon e Davide Marai, entrambi di Verona.