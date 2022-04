Eccellenza, girone A: troppo Montecchio, Mestrino Rubano chiude al 4°posto

Il Mestrino Rubano saluta il campionato perdendo per 4 a 0 contro il Montecchio Maggiore. Vicentini più motivati e feroci, ma soprattutto animati dalla voglia di mantenere il secondo posto in classifica che significa accesso al triangolare che metterà in palio i playoff nazionali per il salto in serie D. Dal canto suo gli uomini di Bernardi possono festeggiare il quarto posto nel girone A alle spalle di autentiche corazzate come Villafranca Veronese, gli stessi vicentini e il Vigasio di Granoche e Bentivoglio, rimasto fuori da tutto. Il futuro è tutto di Salata e compagni.

La gara inizia e finisce in trentotto minuti, il tempo che ci impiega il Montecchio Maggiore a segnare quattro reti e mettere in ghiaccio la partita. All’8’ un fendente di Mangieri, non trattenuto da Carollo, è preda di Pegoraro che sblocca la gara. Salata risponde al 17', ma il suo rasoterra dal limite non è preciso. Gol sbagliato, gol subito e Guccione al 22' raddoppia per i vicentini. Poi al 35' ecco i tre minuti che sconvolgono il match. Casarotto con una bordata di inaudita potenza trova il 26esimo centro stagionale, ma soprattutto il 3 a 0 per i suoi, mentre al 38' è Guccione a trovare la sua doppietta di giornata grazie ad un bel lavoro dell'accoppiata Mangieri-Pecoraro. Nella ripresa il Montecchio controlla, il Mestrino Rubano ci prova con Thomas Scapin due volte, Salata e Nassivera. In nessun caso la mira padovana impensierisce il duo Segantini-Crestani. Il Montecchio chiude il campionato con il miglior attacco dei tre gironi e per United Borgoricco Campetra e Treviso, di certo, non è una buona notizia in vista del triangolare che parte dalla prossima settimana.

Ecco il tabellino della partita nel vicentino:

MONTECCHIO: Segantini (dal 20' s.t. Crestani), Talarico, Dal Dosso, Artuso (dal 30' s.t. Nieddu), Maggiolaro, Cinel, Mattioli, Pegoraro (dal 35' s.t. Toniolo), Guccione, Casarotto (dal 20' s.t. Bari), Manzieri (dal 10' s.t. Pennacchio). A disposizione: Portinari, Fortuna, Falchetto, Muntar. All.: Coppola

MESTRINORUBANO: Carollo, Semenzato (dal 20' s.t. Crivellin), Andreasi, Fantin, Meneghello Gianluca, Racu (dal 30' s.t. Meneghello Alberto), Poli (dal 1' s.t. Nassivera), Tresoldi, Nalesso (dal 1' s.t. Scapin Thomas), Bassi (dal 1' s.t. Ruzza), Salata. A disposizione: Guadagnin, Cavallini, Scarsato, Asoletti. All.: Bernardi

Reti: 7' Pegorarom 21', 38' Guccione, 35' Casarotto

Spettatori oltre 200, angoli 5-12. Ammoniti Meneghello G. e Salata