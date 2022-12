Eccellenza, girone A: Pozzonovo, tornano in biancozzurro Cortella e Marzola

Per la serie "a volte ritornano", in casa Pozzonovo sono da registrare i "rientri" in maglia di biancoazzurra del centravanti Guido Cortella (classe 1994) e l’esterno offensivo Luca Marzola (classe 1999), entrambi al rientro in Italia dopo le rispettive esperienze all’estero per lavoro e studio.

Due graditissimi ritorni per mister Primavera, bisognoso più che mai di qualità e ricambi nella zona più avanzata del campo in vista dello scontro casalingo importantissimo di domenica contro lo Schio.

Guido Cortella è stato il capocannoniere del Pozzonovo della scorsa stagione: in passato ha indossato, tra le altre, le maglie di Campodarsego, Arcella, Abano e Albignasego. Luca Marzola, dopo la trafila giovanile nel vivaio Pozzonovo, ha militato in prima squadra fino allo scorso dicembre, quando si è accasato in Promozione alla Piovese fornendo ai biancorossi un contributo prezioso per la vittoria del campionato e il conseguente salto in Eccellenza.