Eccellenza, girone A: il Mestrino Rubano ricomincia con un pareggio

Il Mestrino Rubano di mister Bernardi riparte con un pareggio nell'insidiosa trasferta di Valgatara. 1 a 1 nella quattordicesima giornata del campionato Eccellenza girone A. Con un giocatore in meno per quasi tutta la ripresa, il Valgatara dimostra di essere una squsdra di carattere, mentre per il Mestrino Rubano c'è tanto da ripensare e ricalibrare. La classifica preoccupa ancora poco, ma i 6 punti di distacco dall'ultimo posto, non invitano più sonni tranquilli per i biancoazzurri.

LA CRONACA

Nei primi minuti c'è solo un protagonista: Pietro Filippini, attaccante del Valgatara, capace di sorprendere la difesa padovana già all'8' e con astuzia bucare Carollo. Lo svantaggio non abbatte i ragazzi di Bernardi che alzano il baricentro offensivo e al 29' trovano il pareggio. Tiro a giro di Salata e pallone alle spalle di Cecchini. Tre minuti dopo potrebbe raddoppiare Salata, ma la sua conclusione si perde fuori. Nella ripresa il Valgatara gioca in 10 dal 49' per l'espulsione di Martini. I padovani gettano il cuore oltre l'ostacolo, ma Cecchini è in giornata di grazia, volando su ogni angolo per negare la gioia del gol ospite. Un punto e tanti rimpianti per i biancoazzurri, anche se la classifica finalmente si smuove.

Il MestrinoRubano sente che può fare sua la contesa e fallisce tre sontuose palle gol che potevano tramortire la squadra di casa.



Di seguito il tabellino della gara di Caselle:

Valgatara: Cecchini, Martini, Foroni (dal 36' p.t. Muzza), Scardina (dal 20' s.t. Caia), Tonolli, Pisani, Rambaldo, Multari (dal 31' s.t. Lallo), Filippini Pietro, Bonetti (dal 9' s.t. Filippini Marco), Fittà. A disposizione: D'Urso, Tommasi, Rossi, Giacopuzzi, Farias. All.: Ferrari

Mestrino Rubano: Carollo, Venturini, Asoletti, Tresoldi, Meneghello Gianlu- ca, Villatora, Salata, Fantin (dal 40' s.t. Semenzato), Scapin Thomas (dal 28' s.t. Poli), Scapin Gianmarco, Nassivera (dal 22' s.t. Nalesso). A disposizione: Guadagnin, Andreasi, Racu, Cavallini, Crivellin, Paniconi. All.: Bernardi

Arbitro: Liviero di Vicenza

Marcatori: 8' Filippini Pietro (V), 29' Salata (M)

Espulsi: 49' Martini

Ammoniti: Tresoldi (M), Villatora (M), Martini (V), Pisani (V), Muzza (V)