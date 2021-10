Eccellenza, girone B: impresa Albignasego, Bassano ko

L'Albignasego compie l'impresa della giornata e sbanca il Mercante di Bassano con un meritato 2 a 1. Prestazione perfetta dei granata, capaci di imporre il loro ritmo, difendendosi con ordine e soprattutto tormentando la retroguardia vicentina in ripartenza e contropiede. Due protagonisti su tutti della splendida giornata degli uomini di Barra: Mbida e Manuel Cecconnello. Il primo è stato un polipo in mediana, capace di sradicare palloni su palloni e interrompere le trame di gioco avversarie, mentre il secondo oltre ad essere il leader difensivo di una squadra coraggiosissima, si è tolto lo sfizio di siglare il gol partita da bomber consumato.

La Cronaca

Rispetto la scorsa settimana, due ritorni importanti per Barra: i due Cecconello. Manuel torna al centro della difesa, mentre Mattia riprende il suo posto in mezzo all'attacco. Di Lalla promosso titolare e Baccolo sempre più centrale nel gioco granata. Dall'altra parte il PSG del girone con Santacatterina, Antenucci, Bounafà, Zuin, tutti assieme appassionatamente. All'8' passano subito gli ospiti. Di Lalla sfonda sulla sinistra e crossa in maniera tesa al centro dell'area, dove interviene in maniera goffa Paludetto, ad infilare il pallone dentro la propria porta. La reazione del Bassano è energica e furiosa. Bounafà è un'enigma per la difesa dell'Albignasego, come al 15' quando confeziona un assit al bacio per Antenucci. Il bomber vicentino va a colpo sicuro, ma la traversa e Daffré gli negano il gol. Nel primo tempo il Bassano prova a fare gioco, ma Manuel Cecconello dirige la difesa da autentico leader, mentre Mbida è onnipresente. Al 35' gli ospiti si ributtana in avanti con Matta. Il suo bolide da posizione defilata non trova la rete. In chiusura di tempo, ecco Mbida a salvare su Antenucci lanciato a rete. Si ritorna in campo e Peotta pareggia i conti. L'assist? Ovviamente dello scatenato Bounafà, che serve in mezzo per Antenucci. Daffrè miracoleggia e sul pallone vagante, ecco il piattone di Peotta. Lo spartito della gara è il solito. Bassano fumoso, Albignasego pronto a sfruttare ogni distrazione. Come al 65'. Punizione di Mbida, sponda sul secondo palo di Mattia Cecconello e in spaccata, in area di rigore, ecco l'intervento risolutivo di Manuel Cecconello per il 2 a 1. È apoteosi granata, perché il Bassano è sulle ginocchia. Daffré non sporca più i guanti, mentre Matterazzo all'80' sfiora il tris. Tre punti d'oro e meritati per l'Albignasego. Per il Bassano, forse, è tempo di scelte nette e chiare.

Di seguito il tabellino della partita:

Bassano 1903: Amatori; Paludetto, Minozzo, Peotta, Rizzon, Rosina, Santacatterina (60' Cenetti), Xamin, Antenucci, Bounafà, Zuin (67' Roveretto). A disposizione: Artuso, Bardini, Bagnara, Cestaro, Popovic, Miotto, Fracaro, Cenetti, Roveretto. All.: F.Maino

Albignasego: Daffré; Salvatore, Cecconello Man., Mbida, Zanta, Nacciariti (55' Veronese), Scevola, Baccolo (75' Matterazzo), Di Lalla (85' Casati), Matta (60' Rosa), Cecconello Mat.. A disposizione: Rossi, Niero, Pezzato, Veronese, Casati, Matterazzo, Greggio, Gomiero. All.: R.Barra

Reti: 8' aut. Paludetto, 47' Peotta, 55' Man. Cecconello