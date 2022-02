Eccellenza, girone B: Matteo Radoni (Abano) "Vogliamo raggiungere la salvezza"

Squadra in casa

Le parole post gara del centrocampista dell'Abano, Matteo Radoni nel post match contro il Giorgione:

"Senza dubbio un bel debutto contro una delle squadre più forti del campionato. Sono felice del pareggio, anche se avremo potuto vincere questa partita. Ci è mancata un po' di cattiveria sottoporta, mia in primis. Dobbiamo comunque continuare su questa strada perchè i risultati arriveranno. Oggi è la dimostrazione con questo punto importante contro il Giorgione. Mi sto trovando bene all'Abano. Ho trovato un bel gruppo e sono contento di giocare per questa squadra. Vogliamo raggiungere la salvezza e sento che siamo uniti per raggiungere questo grande obiettivo. Da questa stagione cosa mi aspetto? Devo aiutare la squadra a raggiungere i risultati prefissati, mettendomi a completa disposizione del mister. Il futuro? Succederà quel che succederà. Il mio sogno è quello di fare il calciatore e spero l'Eccellenza sia un bel trampolino di lancio. Ora testa al presente, all'Abano e agli obiettivi stagionali"